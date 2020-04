ÁRIES (21/3 a 20/4)

Ajude as pessoas. Porém, sem deixar de lado suas próprias necessidades. Poderá ter que escolher: ou continuar com esse serviço a ou assumir uma nova atividade. Nas finanças, possível êxito financeiro. No amor, alguém pode tocar os seus sentimentos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Bom momento para repensar projetos e reparar o que for preciso. Sua engenhosidade colabora para o engrandecimento de seus projetos. Nas finanças, você novas formas de ganhar mais dinheiro. No amor, poderá viver uma bela fase história romântica.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nós mesmos atraímos tudo do que acontece, portanto, faça sempre o melhor que puder e atraia o que de melhor merece. Nas finanças, aos poucos os seus negócios crescerão e sua grana, também! No amor, dê a si mesmo a oportunidade de ser feliz.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, procure ampliar o seu círculo de amizades, pois isso lhe ajudará a tornar-se mais popular e aumentar suas chances de fazer algumas e promissoras parcerias profissionais. Nas finanças, chance de melhora financeira. No amor, romance exige muita fidelidade.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Só controlando suas emoções conseguirá achar as soluções para seus problemas. Ainda que alguns planos pareçam insignificantes, esteja aberto a eles. Mas não fique limitado a eles. Finanças: fique de olho no orçamento! AmorÇ visita de parente à vista!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Novos negócios borbulham na sua cabeça, pois você deseja investir numa coisa que possa se tornar uma boa fonte de renda. Boa sorte! Lazer: você está propenso a se divertir. Finanças, estáveis. No amor, notícias vindas de longe deverá lhe alegrar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Otimismo só tem fundamento quando ele gera ações para se atingir um objetivo e você vai conseguir alcançar o que quer, pois se dedica inteiramente a conquistar isso. Nas finanças, as coisas vão começar a melhorar. No amor, afetividade vai jorrar no ar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Cuidado com o que você fala, pois existe certa diferença entre o que você fala e o que outro escuta. Não busque ser o centro das atenções, pois para o céu isso, não tem valor. Finanças: estáveis. No amor, harmonia e paixão no relacionamento amoroso.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Faça um breve inventário de suas relações como um todo, seja para fortalecê-las, o dar um fim. Nas finanças, conquiste seus objetivos, mas sem passar por cima dos interesses alheios. Pratique a cooperação! No amor, convívio familiar estará divertido.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Esse é o momento ideal você para juntar dinheiro e tocar projetos promissores. Uma das melhores coisas que você pode fazer agora é conhecer gente nova e se divertir a vontade. Nas finanças, possibilidades de ganhos satisfatórios nesse período. No amor, surpresas agradáveis.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Peça ajuda do céu para ver os outros, com mais pureza, pois isso está muito difícil de se encontrar. Bondade sempre foi o seu forte, e agora, você está ainda mais propenso a ajudar o próximo. Finanças, continua estáveis. No amor, momentos felizes a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você está mais aberto para parcerias profissionais, pois percebe que a união sempre fez a força. Nas finanças, permita que seus pensamentos atraiam positividade, assim, forças negativas não terão vez. No amor, felicidade tende a residir no seu coração.