ÁRIES (21/3 a 20/4)

Comunicar-se bem sempre foi o seu forte. Por isso, dá para esperar o melhor. Você estará mais forte e disposto a encarar a vida com otimismo e competência. Se o coração anda vazio, aguarde boas surpresas. Também favorável aos estudos e ao trabalho. Número: 2.

TOURO (21/4 a 20/5)

Não tenha medo de assumir responsabilidades e tente confiar mais na sua competência. Você viverá momentos de prazer e essa experiência lhe servirá como um saudável nutriente para a alma. Bom momento no campo afetivo. Cor: azul. Número: 5.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Os próximos dias serão muito agitados. Para vivê-los com mais satisfação, vale a pena dispor de uma boa dose de alegria e bom humor. Aceite o afeto de pessoas queridas à sua volta. Bom momento no campo sentimental e espiritual. Cor: azul-turquesa. Número: 8.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Atitudes individuais em alta. Isso não quer dizer que você tem de se excluir da turma e ficar de fora. Muito pelo contrário, é bom se enquadrar em atividades coletivas. Para ter sucesso, seja claro e objetivo. Bom momento no campo emocional. Cor: salmão. Número: 11.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Realização pessoal e financeira. As parcerias são essenciais para a produtividade. Essa é uma época em que você pode contar com a ajuda inesperada de alguém e ter surpresas agradáveis de amigos e da família. Bom momento no campo profissional. Cor: branco. Número: 14.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Já que atraímos o que irradiamos, o melhor é pensar positivamente. Os astros trazem um clima de unidade e força que se reflete no espírito de grupo. Não deixe que as divergências prejudiquem essa energia. Seja flexível. Bom momento no campo pessoal. Número: 17.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O mundo registra o que você sente e devolve na mesma moeda. Você depende de fortes emoções para sentir prazer. Atenção para não sufocar as pessoas com afetuosidade em excesso. Saiba dosar seus carinhos. Bom momento no campo familiar. Número: 20.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua postura firme para encarar os compromissos do cotidiano são fatores positivos para você. Isso faz com que tudo aconteça da melhor forma possível. Concentre-se no lado bom das coisas cotidianas. Bom momento no campo amoroso. Cor: verde-escuro. Número: 23.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Novas atividades e informações lhe abrirão campos com que você nunca sonhou. Evite viajar nestes sete dias. Bom para ler, pesquisar, estudar, navegar na internet. Ponha ordem em seus relacionamentos pessoais. Bom momento no campo profissional. Número: 26.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Uma boa conversa e muita dedicação vão fazer com que a paz e o amor reinem em seu relacionamento amoroso. Trabalho: Tempos de resultados, de concretizações, de avanços. Não exatamente os planejados, nem no tempo previsto. Mas, no final das contas, que diferença isso faz?

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Os astros estão lhe oferecendo uma serenidade que há muito tempo não aparecia. Procure um lugar de silêncio e capriche na meditação. Você vai conseguir entender o que estava precisando ser entendido. Bom momento no campo amoroso e pessoal. Número: 32.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Seja mais otimista e curta seus relacionamentos. Você vai, aos poucos, conseguindo se focar melhor em seus objetivos. Essa noção mais clara das coisas o faz sentir um impulso de mostrar autoridade. Atenção. Sorte no amor. Cor: laranja-escuro. Número: 35.