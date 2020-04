ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque desenvolver uma outra forma de expressar seus talentos profissionais. Já é hora de abrir a mente e deixar preconceitos de lado. Nas finanças, oportunidades de bons negócios e lucros robustos. No amor, você tende a ficar muito romântico.

TOURO (21/4 a 20/5)

O céu promete novidades na área profissional. Aguarde bons acontecimentos. Bom momento para expandir atividades de trabalho. Nas finanças, setor financeiro tende a lhe trazer muitas alegrias. No amor, seu coração clama por muita afetividade.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Não idealize demais, pois isso, só terá valor se você colocar em ação seus planos. Do contrário será tempo perdido. Os ventos sopram a favor, bom momento para você expandir suas atividades. Nas finanças, situação estável. No amor, clima de romance.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A Lua lhe concede muita imaginação e criatividade, e isso é o suficiente para você criar o que sua mente clama nesse período. Está é a oportunidade para você mostrar o artista que é. Nas finanças, melhorias à vista! No amor, fase de muito romantismo e intensa felicidade.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Nesse período, a sua produtividade tende a aumentar no trabalho, pois você está muito eficiente e desejoso de expandir as suas atividades. O Sol estimula serviços criativos. Finanças: bom momento para aplicações financeiras. No amor, a vida a dois promete alegrias.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Os astros acenam, oportunidades de conquistas profissionais, mas para isso, terá que correr atrás de seus interesses, pois eles não sabem correr! Diversão: busque passear com a pessoa amada. Finanças: estáveis. No amor, zele pela felicidade da família.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O desejo de expandir sua atividade pode lhe motivar a intensificar seus esforços para desenvolver o seu trabalho e se realizar profissionalmente. Nas finanças, conquistas profissionais tende a aumentar seus lucros. No amor, bom momento na vida afetiva.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nos vindouros dias, você terá muito pique para dinamizar o seu trabalho e aumentar a produtividade. Mas será bom você fazer parceria para somar forças e alcançar com mais êxito seus objetivos. Finanças em alta. No amor, uma paixão pode reacender.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você nasceu para comandar, pois seu destino é conquistar sucesso. Nessa fase, você tem tudo para duplicar as chances para incrementar seus ganhos. Nas finanças, êxito financeiro! No amor, momento de intensa felicidade para quem tem vida conjugal.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, some forças com os colegas de trabalho e e rapidamente você vai conseguir duplicar a produtividade da sua atividade. Diversão: que tal viajar para lugares fascinantes ao lado de seus familiares. Finanças em alta. No amor, a companhia da pessoa amada lhe fará feliz.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Terá que se esforçar muito para alcançar suas metas. Apesar de você esbanjar muita energia poderá se estressar se correr demais para alcançar seus objetivos. Finanças: sorte em transações financeiras. No amor, astral de alta cumplicidade na vida a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É importante resolver assuntos profissionais o quanto antes! Bom momento para fazer contatos e planejamentos de trabalho. Nas finanças, não invista nessa fase, pois o momento econômico não favorece investimentos. Amor: sucesso na vida amorosa.