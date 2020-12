ÁRIES (21/3 a 20/4)

Facilidade de se expressar vai lhe ajudar divulgar o que faz. Você tende a influenciar mais as pessoas, contagiando-as com suas ideias. No amor, uma boa surpresa pode mudar o rumo da sua vida amorosa. Vênus lhe reserva momentos de felicidade a dois.

TOURO (21/4 a 20/5)

Fase de mudanças importantes e progresso financeiro. O que seu lado conservador não permitiu, agora será possível. Conseguirá deslanchar sua carreira profissional, deixando para trás velhos padrões profissionais. No amor, romance promete aventura.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente ser mais objetivo, pois novos ventos tendem a bater em sua porta. Você precisa agilizar e melhorar o que faz para tornar o seu trabalho mais competitivo. Uma onda de sorte está na sua rota. No amor, fase positiva para iniciar algum relacionamento.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Clima de produtividade e sucesso financeiro. Contribua com trabalho de boa qualidade e você conseguirá excelentes resultados nesse período. Aproxime-se dos amigos e fará boas descobertas. No amor, a fase é maravilhosa. Conquistas amorosas trarão felicidade de montão!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Obstáculos não impedirão de alcançar o que deseja, pois o Sol, iluminará os seus caminhos. Sucesso profissional à vista! Mas, continue lutando para chegar lá! No amor, surpresas com alguém que lhe admira a distância pode lhe entusiasmar demais.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Dia indicado para correr atrás de seus interesses. Ótimos negócios pintarão na medida de seus esforços. No aspecto profissional, é hora de você mostrar o seu valor. Talento lhe sobra para criar o que quiser. No amor, o romance pode reservar boas surpresas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Se muito faz necessário ter força de vontade e iniciativa para colocar em prática seus projetos, mas fundamental cuidar bem de tudo que já foi iniciado e valorizar aquilo que já conquistou! No amor, vale tudo desde que lhe faça feliz: cante, dance, passeie.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O regente deste signo: Plutão, assinala para dar maior atenção ao setor financeiro evitando gastos desnecessários. Poderá conhecer alguém especial e trocar excelentes conhecimentos profissionais. No amor, momentos surpreendentes irão lhe fazer feliz.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Júpiter lhe reserva momentos felizes na sua área profissional. Produtividade de alta qualidade não está descartada. Sucesso financeiro por intermédio de serviços interessantes serão possíveis. No amor, clima de mais afeto e cumplicidade paira na vida a dois.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Cuide da sua atividade com muita dedicação, pois Saturno lhe reserva planos para um futuro mais promissor. Contudo, lembre-se de que voce somente conquistará prosperidade depois de batalhar muito, pois nada cai do céu. No amor, dias felizes alegrarão sua vida a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Urano, bem posicionado, oferece ótimas chances para você expandir suas atividades profissionais. Parece que o progresso resolveu entrar na sua vida. Lute para que isso se torne duradouro, viu? No amor, relacionamento iniciado agora, florescerá!

PEIXES (20/2 a 20/3)

Fase de prosperidade. Alianças poderosas aumentarão o seu prestígio. Seu valor na área profissional ganhará o devido reconhecimento. Tudo isso, contribuirão para o seu crescimento financeiro. Sucesso à vista! No amor, clima de alegria na vida a dois.