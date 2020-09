ÁRIES (21/3 a 20/4)

É possível que você avance os limites alheios sem perceber. Não use energia demais onde apenas um sopro resolveria. Não deixe seu orçamento sair o controle. Fácil não é, mas vale o esforço. Bom momento no campo financeiro e sentimental. Cor: amarelo-ouro.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure poder curtir os bons momentos da vida. Ganhe oportunidade de sucesso profissional. O céu fala do poder que as relações afetivas têm de transformar direcionar a sua trajetória de vida. Pense em quantas vezes você já não mudou de rumo por causa de uma relação.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Resultados satisfatórios através de uma decisão importante que você tomará no plano material. No plano sentimental, use de toda lealdade, generosidade e franqueza se quer conquistar o coração de alguém. Vida social muito movimentada. Bom momento no campo espiritual e social. Cor: azul-turquesa. Número: 7.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Sua vida social nesta fase estará muito intensa. Tente não assumir tantos compromissos ao mesmo tempo para não deixar furo. No plano profissional fixe em objetivo certo, interessante e benéfico para seu progresso. No amor, aprenda a ouvir o outro e saiba perdoar.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Um encontro pra lá de agradável está em seu destino. Boa sorte! Você contará com uma parceria para fazer tudo rolar como deseja. Prepare-se: o romantismo vai colorir seus dias. Viva bem cada instante ao lado de seu amor. Bom momento no campo familiar. Número: 10.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A Lua com associação astrológica na casa 3 o aconselham a trabalhar seu lado intelectual. Abra-se ao novo. Procure se deixar levar por propostas muito encantadoras e não acredite em soluções milagrosas, as aparências podem ser enganosas neste período. Número: 14.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Os nativos deste signo devem aproveitar esse momento prático para serem mais individualistas e cuidarem mais de seus próprios problemas. Tente se sentir feliz fazendo as coisas que você tem vontade, estando perto de quem você quer. Número: 18.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesse período, solte-se um pouco mais e curta esse grande amor, sem dar ouvidos às opiniões alheias. Dedique um pouco do seu tempo ao lazer, vá ao teatro, ao cinema, faça coisas que você curta. Isso fará bem a sua mente e ao corpo. Número: 21.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Cumpra com suas obrigações no ambiente de trabalho nesse período. Esforce-se ao máximo, pois você está sendo admirado de longe; tem alguém olhando o seu trabalho e gostando muito. Não deixe furo, pode pintar agora uma grande oportunidade, talvez a maior até hoje. Número: 24.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Os nativos mais conservadores devem aproveitar para rever e atualizar seus valores e ideais. O que era moderno no passado, hoje não é mais, não só na área tecnológica, mas também na maneira de pensar. Aproveite para entrar na vanguarda da vida. Cor: bege. Número: 27.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure agir com sabedoria e tato para resolver um problema sentimental, assim você vai sair ganhando. Você trabalha para o futuro, mas perde, muitas vezes, as oportunidades imediatas, devido ao seu contínuo desejo de perfeição. Saiba dividir as coisas. Número: 29.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O Sol na sua 2ª casa, que simboliza os bens materiais, tudo de que uma pessoa precisa para viver bem. Esta casa é relacionada ao prazer e ao conforto. Período favorável para negócios, compra e vendas. Dica: procure discernir a fantasia da realidade. Número: 33.