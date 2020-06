ÁRIES (21/3 a 20/4)

Os ares mudam a toda hora trazendo novidades que nem passavam pela sua cabeça. Respire fundo e deixe que as coisas aconteçam. Saiba esperar os frutos do que foi plantado e não deixe nada parecido com desânimo se instalar. Cor: laranja-escuro. Número: 1.

TOURO (21/4 a 20/5)

Sua vida vai ficar movimentada e você terá muita coisa para resolver, o que pode diminuir o tempo do amor. Mas, com boa vontade, conciliará as coisas e dará ao seu amor a atenção que merece. Bom momento no campo sentimental e financeiro. Cor: cáqui. Número: 4.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

No plano profissional, procure afastar os pensamentos negativos de sua cabeça. Pense coisas boas, em suas realizações, veja que de todos os momentos que vivemos, seja ele bom ou ruim, tiramos sempre algo de bom, uma lição de vida, um amadurecimento a mais. Sorria!

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Prepare o seu coração para uma forte paixão, que poderá acontecer nos próximos dias. Você viverá nesse período momentos de muita intensidade, poderá se sentir como se flutuasse em brancas nuvens. Verá o mundo totalmente maravilhoso como há muito tempo não o vê.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Os amores avassaladores estão fora de cogitação! Hoje você vai fazer um novo contato com suas origens, seu passado. Isso vai trazer boas recordações e reencontros. Bom momento no campo profissional e financeiro. Sorte no amor. Cor: verde-esmeralda. Número: 7.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Sua liderança perante grupos é ressaltada, favorecendo a convivência com os amigos. Não esqueça que suas responsabilidades devem ser prioridade. Cor: azul-celeste. Número: 10.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O momento é excelente para refletir sobre seus desejos mais profundos, perguntar-se o quanto são verdadeiros ou fantasiosos e o que está faltando para realizá-los. Acredite, você pode. Às vezes você pensa que a chave de sua felicidade está em outras mãos. Número: 13.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tendência reformadora. Boas notícias e animação. Você estimulará diversas pessoas. Movimente suas relações. Não estacione. Ótimo período para o amor e casamento. Se ainda busca o amor verdadeiro, procure melhorar o seu gênio e poderá atrair bons fluidos afetivos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure novos ambientes, faça o que você gosta. Aceite convites e vá em frente. Assuma os seus gostos. Muita capacidade para entusiasmar as pessoas. Ótimo período para as artes. Evite aborrecimentos e discussões com o ser amado. Curta bastante o astral positivo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É importante você tentar se concentrar nos projetos que já trabalha há muito tempo, pois agora Marte vai colocar obstáculos e estes momentos vão servir como teste para a sua autoconfiança. Cuidado. Bom momento no campo espiritual. Cor: amarelo-ouro. Número: 16.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Possibilidades de se realizar plenamente e obter o que deseja. Trabalhos e recompensas. Bom período para as finanças, a vida em sociedade e para os contatos. Experimente encarar a vida com mais bom humor e verá tudo melhorar. Número: 19.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Dias de entendimento, sintonia e cumplicidade com quem você ama. Você resgata seu autovalor e sua beleza interior. Além, disso, percebe o que pode efetivamente mudar. No entanto, nada de pressa. Bom momento no campo pessoal. Cor: branco. Número: 22.