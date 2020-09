ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: o regente deste signo é Marte. Ele está favorecendo sua vida profissional. Crescimento profissional e financeiramente estão chegando, mas tudo dependerá de seus esforços, vá a luta! Amor: os vínculos afetivos se beneficiam com seu afeto e lealdade.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: o momento é bom para desenvolver talentos e habilidades. Oportunidades não faltarão para expor sua criatividade profissional. Vênus fará que o sucesso te acompanhe. Amor: ótimo momento para você conquistar o coração de quem deseja. Cor: verde-claro.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Trabalho: possibilidade de obter um bem material desejado e melhorar sua produtividade profissional. Os seus cominhos estarão se abrindo na medida de seus esforços. Boas coisas estão vindo aí! Amor: companheirismo e paixão em clima quente. Curta bem esse clima.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Trabalho: bom momento para você fazer um balanço profissional e ver o que mais lhe agrada e o que merecer ser modificado. A partir de amanhã, você terá uma visão mais ampla do seu momento financeiro. Amor: nesse período, procure curtir a vida a dois com mais intensidade, viu?

LEÃO (22/7 a 22/8)

Trabalho: sua convicção do caminho a seguir para alcançar suas metas profissionais está elevada. Você vislumbra novas possibilidades de expansão. Novos horizontes se abrirão para seu sucesso profissional e financeiro. Amor: bom dia para passear com quem ama.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho: seus esforços trarão aumento de seus rendimentos. Você está com uma ótima disposição para lutar por seus objetivos. Na semana vindoura, altos lucros pintarão. Amor: evite ficar cobrando atitudes românticas da pessoa amada. Tudo tem que ser natural, viu?

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho: desacelere o que não dá muito certo. Procure novos caminhos para melhorar sua vida profissional. O momento favorece novas atividades para quem tem capacitação. Ouse um pouquinho e se dará bem. Amor: novidades amorosas vão alegrarem o seu dia.

ESCORPIÃO (23/10 a 20/11

Trabalho: sua percepção está em alta e você se sente mais criativo. Nos próximos dias, seu talento será melhor aproveitado no que faz. Pois, vislumbrará melhores meios para produzir mais. Amor: seja flexível. Reavalie suas atitudes. Deixe o ciúme bem longe, tá?

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Trabalho: nos próximos dias, você entrará numa fase muito produtiva e com chances de avanços concretos no setor profissional. Júpiter o regente do seu signo beneficiará o seu progresso. Amor: curtirá bons momentos com a pessoa amada. Afeto não faltará.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Trabalho: a sua vida social e profissional está protegida por Saturno nesse período. Você se dará bem caso saiba aproveitar as oportunidades que surgirão nestes dias. Está constelado prosperidade para você. Mas, vai te que ralar mais. Amor: sua vida afetiva promete feliz e duradoura.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trabalho: explore o universo profissional com intensidade máxima. Muitas possibilidades de sucesso na sua atividade. O momento também é excelente para parcerias profissionais. Amor: dedique seu tempo e afeto a quem você realmente ama. Finança: altos lucros estão previstos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: não perca tempo mostre o seu potencial profissional! Aproveite as excelentes vibrações enviadas por Netuno para alavancar sua atividade. Os seus caminhos estão abertos para progredir. Amor: busque mais harmonia e felicidade no seu relacionamento.