ÁRIES (21/3 a 20/4)

Uma visão otimista toma conta de você, te aproximando da prosperidade, pois Marte influi de modo decisivo no seu trabalho propiciando grande produtividade e resultados positivos. Nas finanças, sucesso financeiro. No amor, muitas alegrias na vida familiar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Conscientize-se de que evolução é o que conta para qualquer negócio crescer. Antigos padrões não têm mais futuro. Invista no novo e se dará bem. Nas finanças, período promissor. Muita grana no bolso! No amor, poderá receber uma declaração de amor!

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Não deixe nas mãos dos outros o que lhe compete fazer ou administrar, pois não dará certo. Assuma suas responsabilidades e bola pra frente! Nas finanças, tendência a gastar demais. Cuidado com o vermelho! No amor, boa fase para novos romances.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, alguém poderá tentar iludir você com um negócio muito vantajoso. Olho vivo, pois os espertinhos estão por todos lados! Nas finanças, você terá de ser muito esperto para não perder dinheiro em aplicações financeiras. No amor, não se envolva em aventuras.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Aproveite sua inspiração e boa disposição para produzir criativos. O regente deste signo, o Sol, lhe enche de energia positiva e com ela terá força para correr atrás de seus objetivos. Nas finanças, altos rendimentos à vista! No amor, sucesso amoroso.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tudo deverá ir bem para você. Crise não existirá para você, pois sua criatividade está nas alturas e soluções inteligentes não faltarão, assim como, trabalhos interessantes. Nas finanças, trabalhos extras aumentarão seus ganhos. No amor, clima de romance.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Ótimo momento para viajar, especialmente se estiver na boa companhia de familiares. Seu humor está em alta e criará um clima agradável ao seu redor. Nas finanças, êxito financeiro. No amor, um acontecimento romântico pode agitar seu relacionamento.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Uma boa parceria na sua atividade pode abrir seus caminhos profissionais. Poderá consolidar negócios importantes e avançar rumo ao sucesso. Nas finanças, sinal verde para progredir. No amor, evite discussões e procure manter a harmonia no seu lar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Ótimo momento para especulação imobiliária. Júpiter, regente deste signo, favorece atividades em grupo. Serviço colaborativo alcançará bons resultados. Nas finanças, muita grana na sua rota! No amor, uma onda de afetividade vai marcar o seu dia.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, os seus planos serão beneficiados pelos astros. Seus projetos ganharão forma. Haverá muito desenvolvimento e produtividade nas suas atividades. Nas finanças, o momento é bom para investir em pequenos negócios. No amor, fortes emoções e conquistas.

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

Você está a fim de abrir um pequeno negócio? Esse é o momento certo, pois os astros favorecem iniciativas e empreendimentos em qualquer atividade. Nas finanças, êxito com administração de dinheiro. No amor, uma paixão poderá te pegar de surpresa.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Há boas chances de viver um período muito promissor. Júpiter e Netuno acenam um futuro profissional muito brilhante. Nas finanças, iniciativas bem-sucedidas trarão altos lucros. Diversão: que tal programar um belo passeio? No amor, muitas alegrias.