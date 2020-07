ÁRIES (21/3 a 20/4)

Estará com forte disposição para concluir suas tarefas. Marte regente desse signo, está lhe enviando poderosas vibrações que aumentarão o seu desejo para lutar por tudo que lhe interessar. No amor: seu lado afetuoso agradará em cheio o seu par.

TOURO (21/4 a 20/5)

Informações importantes estarão à sua disposição por intermédio de parceiros da sua área de trabalho. Poderá se dar bem em tarefas que exijam grande concentração. O seu foco nas coisas trará bons resultados. No amor, uma aventura poderá virar algo sério.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Faça atividades que lhe proporcione prazer. Você produzirá muito mais se fizer o que gosta. É tempo de investir mais em sua carreira profissional. Que tal curso de aperfeiçoamento? No amor, relacionamento bom é aquele que promete ser duradouro.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Consulte sua intuição ao fazer negócio envolvendo dinheiro. Como a Lua não está em perfeita harmonia com astros, não favorece transações arriscadas nesse período. Será bom refletir antes de fazer qualquer investimento. Amor: clima quente no romance. Paixão no ar!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Imensa vontade de vencer fará você tomar iniciativas na área profissional. Uma delas trarão resultados positivos. Como o Sol está em boa sintonia astral atrairá ótimos negócios para você. No amor, se o coração estiver livre, poderá se apaixonar.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Os astros estão injetando uma dose extra de objetividade na sua vida profissional e isso, lhe ajudará avançar com seus projetos. Será possível criar oportunidades na sua área de trabalho. Sucesso se aproximando! No amor, prazer e alegria a dois.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Não disperse energia para qualquer lado. Ela poderá faltar num momento importante. Invista-a no que realmente interessa. Os astros assinalam prosperidade profissional mas, terá que lutar muito obter isso. No amor, aconchego e afeto marcarão o dia.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Se focar mais no seu trabalho ele será mais produtivo. O momento está mais para distração do que para outra coisa. O recado está dado. Dinheiro: ele poderá entrar mais se trabalhar para isso. No amor, está previsto muito entendimento familiar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Poderá investir em algo que desejava há muito tempo. Júpiter, estará lhe protegendo e suas iniciativas tendem alcançar sucesso. Dinheiro: procure segurar a grana para ela não desaparecer! No amor, demonstre seu afeto pelos familiares, dando-lhes atenção.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Saturno, regente desse signo, em boa harmonia astra l período, está lhe conferindo coragem e determinação para enfrentar competidores. É certo que vocêprogredirá se agir para isso. Sucesso será obtido com trabalho bem-feito. No amor, fase boa paquerar ou namorar.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2)

Tudo que for feito com muito capricho, valorizará o seu trabalho. É hora de você mostrar que, quando quer, é capaz de fazer maravilhas. O dinheiro não tem pressa de sair do seu bolso! Não invente gasto, tá? No amor, haverá mais sintonia com seu par.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Bons relacionamentos beneficiarão boas parcerias profissionais. Sua capacidade de articulação está em alta. Aproveite para usar suas habilidades e tornar o ambiente de trabalho mais produtivo. No amor, estimule o seu relacionamento com mais diversão.