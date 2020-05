ÁRIES (21/3 a 20/4)

Avalie sua situação financeira antes de fazer qualquer investimento. O momento não está favorecendo grandes negócios. Diversão: um passeio a dois, vai lhe fazer muito bem. Dinheiro: compre! Só o necessário! No amor, novidades animarão o romance.

TOURO (21/4 a 20/5)

Sua vida profissional tem tudo para deslanchar nesse mês. Pois Júpiter, regente deste signo, estará lhe impulsionando e estimulando realizar trabalhos mais interessantes. Dinheiro: expansão financeira à vista! No amor, sucesso e alegria na vida amorosa.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nesses dias, você trabalhou demais e nada mais justo que se divertir agora, não é? Um passeio recreativo é a melhor pedida do momento. Dinheiro: gastará mais grana mas, vai se divertir muito. No amor, solte suas fantasias na intimidade e sem culpas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesses vindouros dias, uma chance de emprego poderá lhe surpreender. Os seus caminhos estão abertos. Portanto, aproveite para crescer profissionalmente. Dinheiro: pintará na mesma medida de seus esforços. No amor, saia da rotina para animar o romance.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Trabalho em casa pode aumentar sua renda. Outras opções para aumentar os seus ganhos, surgirão de acordo com suas iniciativas. Dinheiro: saiba gastar sua grana com moderação. No amor, ótimo dia para passear com seu amor por lugares românticos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Confie mais na sua competência e conseguirá vencer profissionalmente. Saiba que ótimos resultados se conseguem com trabalhos criativos ou bem-feitos. Dinheiro: pintará mais do que você imagina. No amor, uma nova paixão não está descartada.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Invista em seus objetivos. O futuro que acena a você ainda não está claro, mas será bem melhor, segundo os astros. Dinheiro: se for mais atuante, ganhará faturar bem mais. Vida social: promete surpresas. No amor, um novo romance pode acontecer.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Mudanças importantes na sua vida profissional não estão descartadas. Pois existem excelentes perspectivas astrais evidenciando sucesso nas suas atividades. Aproveite! Dinheiro: poderá pintar muita grana! No amor, clima de cumplicidade e felicidade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Não será fácil progredir de vida se você não correr atrás de seus interesses. Essa é a mensagem de Júpiter, regente deste signo. Ele assinala, que você precisa colocar em ação os seus planos. Dinheiro: situação rotineira. No amor, uma aventura está no ar!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Para alcançar a trilha do sucesso, se faz necessário você introduzir mais praticidade no que faz para o tornar mais interessante. Capacidade para isso, você tem sobra. Arregace as mangas! Dinheiro: possibilidade de ganhos extras. No amor, muita alegria a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Aproveite o astral de inspiração para dar um novo toque nos seus serviços. Com um pouco mais de inovação, ele se tornará mais competitivo e rendoso. Dinheiro: muita grana está por vir! Capriche no que faz, viu? No amor, felicidade vai chegar para ficar!

PEIXES (20/2 a 20/3)

Dedique-se ao que mais gosta de fazer e sua produtividade aumentará. Novas oportunidades surgirão na sua vida profissional. Dinheiro: saberá administrar melhor os seus recursos financeiros. No amor, se é livre: há boas chances de se apaixonar.