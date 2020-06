ÁRIES (21/3 a 20/4)

É tempo de definir metas, correr atrás dos seus sonhos. Você sente mais determinação e vontade para superar desafios. Seus interesses estão amadurecendo. Esteja preparado para possíveis mudanças. Bom momento no campo profissional. Cor: branca. Número: 3.

TOURO (21/4 a 20/5)

A vida afetiva passará por uma fase bem mais movimentada e satisfatória. Saia mais e curta a vida com quem ama. No trabalho saiba pedir o que necessita com muito jeitinho. Seu poder mental cuidará do resto. Bom momento no campo amoroso. Cor: salmão. Número: 6.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Alguns astros transitam pelo seu signo, o que dá mais vigor e energia à sua personalidade, tornando-o menos tímido. Faça avançar seus planos e procure tornar mais segura a sua posição, principalmente no trabalho. Afetivamente muito romance e calor, como você gosta.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Neste dia, deve cair um pouco a sua capacidade de comunicação e você pode ficar meio embaraçado, com o raciocínio mais lento e pesado do que de costume. Não faz mal. Procure entrar em contato com o mundo da imaginação, lendo um livro, vendo televisão, etc.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Participar de trabalhos em grupo te dará a chance de aprender a ensinar. Isto indica mudanças que vão tornar a sua vida profissional e financeira bem mais interessantes. Fique de olho nas oportunidades do seu trabalho. Sorte no amor. Cor: azul-celeste. Número: 9.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tenha objetivos claros para conduzir suas ações no sentido de realizá-las. Uma atitude mais corajosa na profissão é sempre útil para aumentar a popularidade e trazer bons frutos. Velhas dúvidas finalmente serão esclarecidas. Bom momento no campo familiar. Número: 12.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho: Junte um pouco de ambição ao seu famoso realismo. É preciso um tico mais de ousadia. Amor: Da qualidade dos seus relacionamentos dependerá de todo o resto, ou seja, se eles não forem bons, nada mais será. Bom momento no campo social. Número: 15.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dois astros transitam pela sua casa de mundos ocultos, trazendo uma fase em que você se encontra meio “colapsado”, isto é, seu corpo está presente nos lugares, fala com as pessoas, trabalha, mas a alma está como que assistindo de longe o espetáculo. Número: 18.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Por ser assim tão disperso, quase superficial, o sagitariano nunca percebe que está amando profundamente alguém e que sua atenção vive dividida por muitas pessoas. Sua forma de amar é mais intelectual e é necessário ter trocas constantes com quem se relaciona.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Que tal adotar uma postura mais firme. A hora pede que você intensifique sua habilidade de argumentação e se coloque em destaque no ambiente social e de trabalho. Aproveite. Bom momento no campo sentimental e financeiro. Cor: amarelo-canário. Número: 21.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Neste momento, você está mais ligado nas suas ambições. Entretanto, os astros poderão fazer com que você sonhe demais, ao ponto de ficar desanimado como está tão distante. Sonhe que é bom, mas não esqueça que aqui embaixo andar é dar um passo depois do outro.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você precisa ter consciência de suas qualidades para desenvolvê-las. O excessivo medo de ser rejeitado fortalece sua insegurança e isso precisa ser revertido. Bom momento no campo profissional e espiritual. Elevação social. Cor: verde-esmeralda. Número: 24.