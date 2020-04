ÁRIES (21/3 a 20/4)

Os âmbitos pessoal e familiar ficam agradáveis nesse dia. As amizades se fortalecem e os elos familiares ficam mais fortes. Diversão: excelente momento para passeios recreativos. Dinheiro: você tende a gastar mais do que ganha. No amor, êxito amoroso.

TOURO (21/4 a 20/5)

Nos vindouros dias, terá mais disposição para abrir mais horizontes profissionais e alavancar sua carreira. Diversão: um passeio a dois é a melhor pedida do momento. Dinheiro: cuidado com gastos elevados, viu? No amor, segurança emocional e alegria.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Na vindoura, terça-feira, o período será propício para você divulgar o seu trabalho e avançar na sua atividade. Diversão: você não precisará entrar em contato com a natureza? Que tal um banho de cachoeira? No amor, animação na vida a dois.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A fase promete prosperidade, pois a Lua lhe dará muita criatividade e maior poder de realização. Trabalhos criativos brotarão naturalmente na sua mente e as suas metas profissionais serão alcançadas com êxito. No amor, muita paz e alegria na vida a dois.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Nessa fase, o Sol lhe dará a maior disposição para você perseguir e conquistar suas metas profissionais. Dinheiro: não faltará, pois o regente deste signo, promete prosperidade. No amor, os astros vão potencializar paixão e aventuras em seu signo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Nesse período, você terá motivação para introduzir inovações no seu trabalho, pois sua criatividade e percepção estão em alta. Juntas, tornarão o seu trabalho interessante e atrairão bons resultados financeiros. No amor, o universo familiar lhe trará momentos felizes.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Os vindouros dias para você serão de boas vibrações astrais. A fase será ótima para fazer parcerias profissionais. Poderá projetar novas atividades ou aumentar os seus negócios. No amor, momento de tranquilidade e muita afetividade na vida familiar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Bons negócios virão se você for mais atuante e objetivo. Sinal verde para o progresso! Tudo dependerá dos seus esforços. Dinheiro: virá em maior quantidade se você usar sua criatividade e sua força de vontade. No amor, felicidade demais na vida amorosa!

SAGITÁRIO (22/11/ a 21/12)

Seu signo está abastecido de energias positivas, mesmo assim, será importante evitar investir em negócios arriscados. Dinheiro: Júpiter, regente deste signo, assinala, uma fase de muito trabalho e grana! No amor, bom momento para passear com seu amor.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O desejo de progredir estará muito intenso nesses dias. Você terá enorme disposição para correr atrás de produtividade ou negócios mais rendosos. Saturno iluminará os seus caminhos profissionais. No amor: você viverá uma fase de rara felicidade a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O universo profissional ganhará evidência e você fará bonito na sua área de trabalho. Terá sucesso com serviços mais interessantes. Diversão: espante a rotina. Saia para passear. Que tal um passeio bem divertido. No amor, muita alegria na vida a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Perspectivas das mais animadoras de progresso profissional. Tudo indica que nesse período, pintarão ótimos negócios para você deslanchar sua atividade. Dinheiro: momentos de ótimas opções financeiras. No amor: para conquistar, você terá de tomar a iniciativa primeiro.