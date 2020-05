ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure colocar ordem no seu trabalho. O excesso de atividades poderá sobrecarregá-lo mentalmente. Busque rever sua postura diante das coisas que não lhe agradam. Dinheiro: poderá receber uma importância atrasada. No amor, alegrias na vida a dois.

TOURO (21/4 a 20/5)

Uma informação de qualidade evitará retrocesso na produtividade da sua atividade. Fique alerta para captar tudo que possa contribuir para sua elevação profissional. Dinheiro: Lucros com trabalhos extras. No amor, uma paixão poderá surgir do nada.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Ótima disposição para cumprir com suas tarefas diárias. Grande produtividade vai lhe trazer maiores recursos financeiros. Vida social: promete muita badalação e alegria. Dinheiro: estão previstos maiores ganhos. No amor, poderá rolar um novo romance.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, procure refletir como você pode administrar melhor o seu negócio ou trabalho. O lado profissional merece reflexão. Será que sua atividade está correspondendo? Dinheiro: serviços extras rechearão sua poupança. No amor, pode rolar uma paixão proibida.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Não será bom querer apressar o que requer tempo para tornar-se mais oportuno e funcional. Faça apenas o necessário e deixe o resto por conta do futuro. Dinheiro: não é momento para arriscar sua grana em certos negócios. No amor, abra-se ao diálogo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Suas atenções estarão voltadas para as conquistas materiais. Há indícios de que uma promoção premiará seus esforços. Fique de olho nas oportunidades, viu? Dinheiro: vai colher os frutos dos seus trabalhos. No amor, boa noite para conquistas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Excelente momento para organizar vida sua profissional. Pendências do passado serão resolvidas com mais objetividade. Diversão: os astros prometem uma semana repleta de programas divertidos. Dinheiro: nada de novo. No amor, alegrias na vida familiar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Aproveite que Plutão, regente deste signo, está em boa disposição astral, para dar uma alavancada na sua carreira profissional. Que por sinal, está precisando mesmo de um empurrãozinho para embalar. Dinheiro: situação estável. No amor, clima de paz.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A semana promete conquistas pessoais importantes e novas perspectivas de sucesso profissional. Bom momento para iniciar um novo negócio. A luz te iluminará! Dinheiro: se apresentará mais constantemente! No amor, Vênus promete alegrias amorosas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, não deixe o caos administrar a sua vida profissional. Procure acertar o que precisa ser reformado para tornar seu trabalho mais funcional e lucrativo. Dinheiro: controle seu orçamento, viu? No amor, poderá passar momentos felizes junto dos seus familiares.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure imaginar boas perspectivas para o futuro e a seguir coloque em ação os seus projetos mais viáveis. O futuro começa aí! Dê o primeiro passo, e meio caminho estará andado. Dinheiro: crescimento financeiro à vista! No amor, paz e alegria no lar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A prosperidade sempre traz uma dose de esforço e muita ação. Esse é o seu melhor momento para agir e progredir. Lá na frente, o sucesso lhe aguarda! Dinheiro: fase de crescimento financeiro. Batalhe para merecer isso! No amor, alegrias na vida a dois.