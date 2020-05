ÁRIES (21/3 a 20/4)

Um excelente clima de cordialidade toma conta do ambiente profissional estimulando a boa convivência e maior produtividade. Essa integração deve beneficiar a vida social e a vida familiar. Nas finanças, possível melhoria financeira. Amor: alegrias no lar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você tende a conquistar a admiração das pessoas usando sua simpatia. O seu brilho pessoal fará a diferença e as pessoas vão querer se aproximar de você. Diversão: que tal fazer um passeio a dois? Finanças: tende a evoluir. Amor: total harmonia familiar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sucesso nas suas atividades pode atrair inveja de pessoas incompetentes. Fuja delas! A sua força de vontade é maior que o “olho gordo” de certas pessoas. Finanças: clima de prosperidade. Continue batalhando pelo que quer. Amor: perfeita sintonia a dois.

CÂNCER (21/06 a 22/07)

Seu bom desempenho no seu trabalho pode provocar uma aquela sonhada promoção. Alguém do seu meio profissional poderá lhe dar ótimas ideias. Diversão: invista no que possa lhe divertir, pois precisa se descontrair. Finanças: melhorando. Amor: sucesso amoroso.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A ajuda de alguém experiente será bem-vinda. Ouça a voz da experiência e você não vai se arrepender. Aprender com quem faz sempre encurta os caminhos do sucesso. Carreira profissional agradece! Finanças: prometem prosperidade. Amor: romance em alta.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Ótimo momento na carreira: Possibilidade de realização profissional e de projeção nos meios de trabalho. Você está pronto para correr atrás de seus objetivos. Nas finanças, os negócios vão melhorar e a poupança, também! Amor: alegrias na vida afetiva.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Sua força de vontade vai te ajudar a atingir sos eus objetivos, mas não imediatamente. A fase favorece conquistas profissionais, mas só depois de muita luta. Finanças: negócio rendoso pode surgir através de parceria. Amor: vá à luta! Conquiste quem você ama.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Fase de progresso. Use a inventividade para criar formas de ganhar dinheiro. A sua inspiração está em alta e você pode tirar partido disso para produzir trabalhos dos mais expressivos. Finanças: há chance de crescimento financeiro. Amor: só alegrias!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Ótimo momento para trocas de ideias. As conversas e atividades em grupo de cunho intelectual são favorecidas. Concilie os momentos de ação com os de reflexão, pois lhe ajudará a fazer sempre o melhor. Finanças: tende a decolar! Amor: clima de romance.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Mudanças de comportamento vão deixar o astral mais leve nesse período. Você saberá se desapegar um pouco de coisas materiais e cuidar melhor do seu “eu”. Diversão pode lhe ajudar a aliviar a tensão da correria do dia a dia. Finanças: estáveis. Amor: muita paz no lar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Na esfera profissional as coisas vão melhorar, pois novas oportunidades surgirão e sua atividade sairá ganhando com isso, pois novos horizontes se abrirão e novos negócios aparecerão. Finanças: tende a fluir melhor. Amor: fortaleça os vínculos familiares.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Una-se a pessoas que tenham interesses comuns aos seus. Esse intercâmbio pode ser proveitoso para os dois lados. Essa atitude tem tudo para beneficiar suas atividades. A sua situação tende melhorar. No amor, clima de afeto e alegria toma conta de seu lar.