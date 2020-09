ÁRIES (21/3 a 20/4)

Promova inovações no trabalho para se sentir mais livre e independente dos padrões. Você sente vontade de investir em qualidade de vida, com disposição e energia. Procure melhorar seu cotidiano, sobretudo sua rotina e sua alimentação. Cor: verde-escuro. Número: 3.

TOURO (21/4 a 20/5)

A Lua assinala a possibilidade de um maior brilho social, aumentando seu carisma e a capacidade de encantar. Favorece o que fizer em benefício de si mesmo e por maior alegria de viver. Há maior possibilidade de mudanças inesperadas sem seus programas. Número: 6.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Surgirão testes e mais testes a partir de agora. O que já cumpriu um papel em sua vida tende a chegar ao fim em pouco tempo. Trate de se movimentar, de agir. Assim suas energias logo serão renovadas e o seu astral poderá subir novamente. Cor: azul-celeste. Número: 9.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Neste período, a sua inteligência está aguda e penetrante, com grande capacidade de assimilar tudo muito rapidamente, mas poderá faltar persistência necessária na hora de botar as ideias em prática. Procure colocar determinação nos seus planos. Cor: rosa. Número: 12.

LEÃO (22/7 a 22/8)

No início deste dia, sua comunicação estará forte e facilitará a expressão dos sentimentos. Fique alerta, porque muita coisa boa pode lhe acontecer, especialmente, na área amorosa. Bom momento no campo financeiro e espiritual. Cor: vermelho-sangue. Número: 15.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A Lua agita seu astral e você prefere passar o dia pensando em grana. Pode aguardar fatos promissores! Mas saiba ponderar antes de escolher, principalmente no setor profissional. Cuidado com sua ingenuidade e ao caia em armadilhas. Cor: laranja-claro. Número: 18.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Os astros estão trazendo um período de sorte para você, em que muitos dos seus sonhos se realizarão. Dia favorável ao lazer. Nada de ficar com preguiça de sair por achar que não vai acontecer nada que mereça atenção. Bom momento no campo familiar. Número: 21.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Momento bastante positivo e progressista para os nativos deste signo. Excelente capacidade de trabalho e realização material. Você está mais forte, constante e resistente do que de costume. Aproveite para colocar em prática seus projetos mais viáveis. Cor: grená. Número: 24.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seus negócios amorosos não caminham muito bem por descuido seu. Não é a quantidade de amores e sim a qualidade que trará a felicidade. Novos rumos e novos contatos profissionais devem ser procurados agora que o período é favorável. Cor: marrom. Número: 27.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Agora sim, você vai acreditar no seu talento e em todas as suas certezas. Muitas vezes, as melhores coisas que a gente faz na vida demoram um certo tempo para serem reconhecidas. Confie na sua capacidade. Bom momento no campo sentimental. Cor: violeta. Número: 30.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Momento muito produtivo e criativo; não encontrará dificuldades para dar seguimento aos seus projetos. Além disso você está super convincente. Qualquer um embarca na sua canoa. Entretanto, lembre-se que você é responsável por quem você convenceu. Número: 33.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Não fique esperando as oportunidades caírem do céu e crie as chances de trabalho. Retome o que for preciso, ganhe forças e dê novo impulso ao que interessa. Organizar a vida pessoal pode impulsionar a área profissional. Bom momento no campo social. Número: 36.