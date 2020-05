ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: Fogo. Modalidade: Impulsivo. Signo Complementar: Libra. Regente: Marte. Momento de equilíbrio emocional, elevando bastante sua autoconfiança. Aproveite esse equilíbrio para tomar decisões difíceis. Sorte no amor. Cor: laranja-escuro. Número: 2.

TOURO (21/4 a 20/5)

A inconstância é parte integrante da mente curiosa, de modo que as idéias podem se alterar de um momento para o outro. É tempo de canalizar a energia mental para ampliar o seu conhecimento. O momento incentiva a pensar sobre suas expectativas de vida. Número: 2.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. Trabalho: atenção com gente que não conhece direito. Sua intuição estará forte e será um ponto a favor se souber usá-la. Você está com muita energia sexual. Cor: grená. Número: 5.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Facilidade com novas oportunidades. Que tal nesse período você examinar seus investimentos e encontrar maneiras de multiplicar seu dinheiro? Mantenha a objetividade. Os nativos deste signo continuam passando por fase muito favorável na vida profissional. Cor: vinho. Número: 8.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Envolver-se com alguém vai estimular sua imaginação. Aproveite o período para estar com os amigos, fazer pequenas viagens, namorar... Enfim, dar asas à sua necessidade de contatos. Tenha um momento para relaxar. Boas chances para aumentar a renda financeira.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. A fase é boa para as relações pessoais, já que você consegue fortalecer a cumplicidade. Aproveite o momento para trocar experiências. Muita segurança e decisão. Número: 11.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. O momento é bom para as relações de trabalho, colocando em evidência o sucesso por intermédio do trabalho em equipe. Você pode ter ganhos materiais. Bom relacionamento com amigos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Divida a felicidade. Procure não tornar seu relacionamento social um tanto difícil. Passeie em local de muito verde. O convívio social e as atividades e estudos em grupo estão em maré excelente. Admita a capacidade dos outros e a sua também será notada. Número: 14.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente; Júpiter. Muitas mudanças poderão ocorrer na sua vida, daqui para frente, tudo vai depender de sua força de vontade, de sua garra, de colocar os seus objetivos a frente de tudo. Número: 17.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Amor: momentos de cumplicidade. Trabalho: de falta você não poderá reclamar. Há muito a sua frente. Mais responsabilidades, mais cobranças, mais resultados também. Tudo dará certo. Momento de desatar os nós dos problemas, sentir alívio e soltar a respiração.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Elemento: ar. Modalidade: fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano. A vida a dois ganha maior solidez agora. Isso graças à sua intuição que estará mais ativada do que nunca, ajudando você a lidar com as questões afetivas. Hoje você está muito social. Número: 20.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: tenha muita calma ao lidar com negócios de terceiros. Há períodos em que a realidade parece muito distante, como agora. Portanto, conscientize-se desse momento e reaja. Bom momento para liberar-se de velhos compromissos. Aproveite a fase positiva.