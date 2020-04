Horóscopo

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Ideais criativas brotarão na sua mente com muita facilidade. Marte, lhe dá inspiração para você criar trabalhos mais expressivos. Dinheiro: terá disposição para correr atrás de negócios rendosos. No amor, Que tal sair por aí se divertindo com seu par?