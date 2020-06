ÁRIES (21/3 a 20/4)

O céu está favorecendo o seu signo. Então, que tal aproveitar o período e dedicar um tempo para atualizar-se com o mundo? Comece lendo os jornais, um bom livro ou acessando a internet. Bom momento no campo profissional. Cor: amarelo-canário. Número: 4.

TOURO (21/4 a 20/5)

Mudanças promissoras. Após um período difícil, sua estrela finalmente começará a brilhar. Os astros lhe trazem tudo de bom. Você poderá desfrutar instantes maravilhosos com amigos e também com seu amor. Bom momento no campo espiritual. Cor: violeta. Número: 7.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Antes que alguém tome o seu lugar, converse com um superior. Você é muito desanimado e com isso o tempo vai passando. O seu sonho de amor será realizado. O período é ótimo para casamento. Controle sua emotividade demasiada. Cor: azul-celeste. Número: 10.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Ainda não chegou a hora de você tomar uma decisão sobre emprego, mas a sua grande chance está a caminho. Termine as tarefas e evite inovações. Pode despertar o coração de pessoa mais velha. Procure controlar seu gosto pelo luxo, seja mais modesto. Cor: bege. Número: 13.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Fase de mais firmeza em seus valores e suas convicções. Sua sensibilidade para as oportunidades, sobretudo financeiras, está mais aguçada. Período excepcional para a realização de seus planos financeiros. Bom momento no campo emocional. Número: 16.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Os astros indicam uma boa fase para os negócios e trabalho, mas você terá que tomar a iniciativa para conseguir o que deseja. Seus projetos de vida merecem mais atenção. Seja dedicado e se esforce. Bom momento no campo financeiro. Cor: rosa. Número: 19.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Neste momento o melhor agora é canalizar o foco para os estudos e os aspectos profissionais. Procure se mexer para não perder espaço no coração do seu amor, ou ainda, para encontrar um novo. Bom momento no campo sentimental e pessoal. Cor: violeta. Número: 22.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Não reclame da sorte porque o dia favorece à vida sentimental. Se está querendo pedir aumento ou conseguir trabalho extra, converse com pessoa influente. Romance em fase muito boa. Obterá vários resultados em atividades que exijam movimento e ação contínua.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Se está indeciso com relação a sua vida profissional, converse com uma pessoa amiga. O que parece complicado será resolvido facilmente. Domine essa sua mania de falar demais porque nem todos os amigos serão sinceros. Alegria e realização no amor. Número: 25.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, tente ser mais tolerante com a pessoa amada e se surpreenderá. Trabalho: O que conta para você agora é o presente. Mas é bom que você tenha o futuro em mente porque a fase é de expansão e você precisa dar os passos certos! Bom momento no campo familiar. Cor: grená. Número: 28.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Siga em frente; mesmo que tenha que insistir com pessoa influente vencerá uma batalha. Bom período para as pessoas que estão pensando em estudar, principalmente se for relacionado a novos negócios. Resultados positivos. No plano sentimental muito apoio e carinho.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Amores passageiros estão fora da programação. Dedique-se com garra à realização de suas metas. Fique alerta as oportunidades que surgirem hoje. Porém, respeite o tempo das coisas acontecerem. Bom momento no campo pessoal e familiar. Número: 34.