ÁRIES (21/3 a 20/4)

O astral é ótimo para o trabalho e é importante estar forte para encarar novas responsabilidades. Procure cercar-se de pessoas da sua confiança. Prosperar depende muito de como você encara as propostas oferecidas. Bom momento no campo afetivo. Número: 2.

TOURO (21/4 a 20/5)

O astral está animado e o seu trabalho vai render ainda mais pois tem que perseverar. No amor, seja compreensivo, todo mundo tem o direito de pisar na bola de vez em quando, não é. Bom momento no campo profissional. Cor: laranja-escuro. Número: 5.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você está com a mente bastante aguçada para incluir aquelas suas novas ideias na rotina diária. A vida profissional está favorecida e boas novidades podem surgir. Pode contar com a ajuda de antigos colegas e conhecidos, mas saiba escolher. Cor: violeta. Número: 8.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Período muito favorável para se aproximar de pessoas influentes que possam ajudá-lo(la). Hoje o dia é ótimo para você perceber o reconhecimento da sociedade por aqueles seus valores que são trabalhados diariamente. Bom momento no campo social. Número: 11.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Uma situação que parecia sem fim está para terminar. Ainda bem, por que você detesta ficar preso ao que quer que seja, não é? No amor, boas surpresas se você estiver aberto para dar e receber prazer. Bom momento no campo sentimental. Cor: azul-escuro. Número: 14.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Estimule sua mente e fortaleça sua autoestima. Use sua capacidade de análise. Você vai encarar seus novos desafios com mais garra e senso crítico. Mas esteja aberto para as opiniões alheias. Procure não centralizar as decisões. Cor: verde-claro. Número: 17.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O período traz muitas possibilidades positivas, contudo, traz também muita responsabilidade. Os librianos estarão ainda mais inteligentes e competentes. Suas ideias prometem gerar crescimento e melhorias financeiras e profissionais. Você estará mais decidido.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Bons fluídos para os trabalhos relacionados com arte, propaganda, comércio e educação. Se você está aguardando chamada para emprego, empréstimo ou resultado de uma prova, terá boas novidades. Saúde em fase de pleno vigor. Cor: amarelo-ouro. Número: 20.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É um bom momento para avaliar o casamento e outras associações, eliminando ou mudando o que for necessário. Planejar o crescimento da família ou a compra de um bem durável, também pode ser uma boa. Começa uma boa fase a dois de entendimento e união. No trabalho siga a rotina Número: 23.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nos relacionamentos, o período é de renovação. Saúde boa. Trabalho: Não espere resultados imediatos do que for começado, mas não deixe nada para depois. E corrija tudo o que for preciso, pois cada minuto agora vale ouro. Bom momento no campo familiar. Número: 26.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Se você receber uma proposta para sociedade, pense duas vezes: pode ser iludido por pessoa que conta vantagens. Se possível evite passeios noturnos, especialmente em companhia de pessoa que conhece há pouco tempo. Mantenha-se atento. Número: 29.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure renovar, usando sua habilidade empreendedora. Permita-se realizar essas mudanças. Você perceberá melhor as necessidades das pessoas a sua volta. Acordos e mudanças no lar e também em suas relações estão favorecidos. Número: 32.