ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalhe com afinco sem deixar de lado diversão, pois você precisa relaxar para descarregar tensão dia a dia, principalmente na esfera profissional. Nas finanças, segure seu dinheiro. Pois tem gente de olho nele! No amor, torne o seu lar alegre.

TOURO (21/4 a 20/5)

Diante de situações difíceis a persistência é fundamental para alcançar o desejado E esse, talvez seja o seu caso no momento, portanto, corra atrás de seus objetivos. Nas Finanças, elas tendem a melhorar. No amor, não leve para casa magoas do trabalho.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Fim de linha para suas preocupações profissionais, pois grandes negócios estão vindo aí! Você tende a progredir em curto espaço de tempo. Nas finanças, fase de expressivos ganhos por intermédio serviços criativos. No amor, felicidade vai imperar na vida amorosa.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Seu nível de produtividade está quase chegando ao ponto esperado, mas você quer um pouco mais, pois sente que é melhor ter sobrando do que faltando. Nas finanças, nessa fase, parece que dinheiro não será problema. No amor, alegrias na vida a dois.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Sua busca por produtividade se intensifica nesse momento, mas cuidado, para não se estressar e ficar no meio do caminho. Finanças: prometem prosperidade para quem souber investir bem. No amor, com esse charme todo não vão faltar conquistas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Nesse período, procure direcionar as suas ideias para fazer algo inovador, mas saiba equilibrar os eus desejos com as demandas da vida. Nas finanças, sua capacidade de investir está em alta: chance de ganhar muito dinheiro. No amor, faça planos com quem te ama, viu?

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure ser solidário e mais tolerante com pessoas sofridas, pois depois, o Criador lhe recompensará. Faça o bem sem olhar a quem e o céu te agradecerá! Nas finanças, dê mais atenção ao seu dinheiro: saiba investi-lo. No amor, aventuras amorosas no ar!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Não deixe para depois: busque alternativas para suprir a possível falta de recursos materiais. Planeje-se! Finanças: estáveis, pode melhorar. No amor, você precisa de conforto emocional para relaxar a cabeça e o lar é o ambiente perfeito para isso.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Promova acordos antes de implantar mudanças. Direcione sua atenção para resolver problemas profissionais. Diversão: curta os prazeres que tem direito. Finanças em alta. No amor, seu coração clama por carinho.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Una-se a pessoas que enriqueçam as suas ideias. Parceria com quem tem planos diferentes dos seus podem aumentar as suas chances de realizações impensáveis. Nas finanças, chance de sucesso financeiro nesse período. No amor, felicidade tende a premiar corações apaixonados.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A sua criatividade está em alta nesse período. Use-a para administrar seus recursos e reduzir gastos. Uma oportunidade de novo negócio pode lhe encher de expectativas. Nas finanças. Prosperidade financeira à vista! No amor, Vênus encherá de felicidade quem ama.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Mesmice deve ser inteiramente evitada, mas será preciso usar toda sua criatividade para fazer melhores serviços. Mas os seus esforços serão recompensados. Finanças: bons serviços tende a engordar sua poupança. Amor: romance em alta e alegria no lar.