ÁRIES (21/3 a 20/4)

Amor: para ser feliz, uma condição é explícita: não permita que interfiram em sua vida. Trabalho; terá facilidade para se relacionar com todos e seus esforços lhe trarão sucesso. Se está com a cabeça cheia de ideias, coloque-as em prática agora. Expansão e crescimento.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente; Vênus. Aposte em seu poder de argumentação e em sua eficiência para obter resultados na vida profissional. Tenha confiança em você. Invista em sua carreira. Dia de perceber detalhes na profissão.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: ar. Modalidade; mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. Trabalhe sem parar e conseguirá o progresso. Bem-estar interior, docilidade e alegria no comportamento. Haverá facilidade na vida cotidiana, por causa de sua simpatia. Número: 4.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Você terá sucesso em seu trabalho, se seus objetivos forem determinados. Resolução de problemas afetivos; paciência e compreensão. Favorável para investimentos ou compras e vendas de grande porte. Bom momento no campo sentimental. Cor: verde-claro. Número: 7.

LEÃO (22/7 a 22/8)

A semana continua favorável no amor e será marcada por uma vida social intensa. Celebre o momento. No trabalho, o momento é adequado para mostrar suas habilidades. Você receberá um convite profissional. O elemento fogo é forte em seu mapa astral. Cor: rosa. Número: 10.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Se o entusiasmo por um desejo está dominando o seu pensamento, nada mais emocionante do que caminhar nessa direção. É tempo de pavimentar a estrada que o leva à realização das suas potências. O sucesso nos assuntos do coração só vai depender de você. Número: 13.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Nesta semana, sua sensibilidade estará alta e você poderá se enganar. No entanto, sua intuição contínua afiadíssima e tudo é uma questão de o quanto você realmente se conhece. Desenvolva talentos artísticos. Coloque seus planos em prática e as finanças melhorarão.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Neste período você se sentirá muito mais tranquilo e bem menos ansioso. Se você puder, um jantar especial lhe fará muito bem, para revigorar o corpo e a alma. Pode dormir um pouco mais tarde, pois as vibrações noturnas lhe serão mais favoráveis. Número: 16.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Algo que esperava está perto de acontecer. No plano familiar, boas notícias vindas de muito longe trarão um enorme bem-estar para você. Vida social intensa. Poderá conhecer pessoas importantes. O setor de trabalho está favorecido. Grande capacidade de inventar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Novas chances no trabalho vão tornar a semana bastante produtiva. Você está sendo bem-visto por seus chefes e, se mostrar competência, será promovido. Cuidado! Não se envolva emocionalmente com alguém do seu ambiente profissional. Cor: verde-claro. Número: 19.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Elemento: ar. Modalidade: fixo. Signo complementar: Leão. Regente; Urano. Se você procura um sócio ou algum colaborador para qualquer setor, há de encontrar uma à sua altura. O período também está ajudando a descomplicar a sua vida profissional. Número: 22.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: enfrente os desafios com astúcia, humor e irreverência. Mantenha os pés no chão e seja o seu próprio mestre, agindo com energia. Amor: período de decisão na vida amorosa. O desejo de dar e receber vai falar mais alto. Havendo discordância, conversem.