ÁRIES (21/03 a 20/04)

Um clima de renovação favorece novas parcerias profissionais. Você tende lidar com iniciativas de grande porte. Nas finanças, permita reavaliar seus gastos, pois isso lhe permitirá alcançar uma visão econômica. No amor, canalize afetividade na vida a dois.

TOURO (21/04 a 20/05)

As articulações profissionais devem fortalecer os elos que você vem construindo. Você está mais confiante e alcançará seus objetivos. Nas finanças: boas perspectivas de bons negócios. No amor, poderá viver momentos maravilhosos com a pessoa amada.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Especulações tendem a mostrar novos horizontes profissionais. Novos negócios não estão descartados. Nas finanças, projeção financeira lhe deixará mais otimista. No amor, continue se dedicando a pessoa amada e a felicidade será a dois.

CÂNCER (21/06 a 22/07)

Seu magnetismo pessoal está em alta favorecendo boa convivência social. Direcione seu poder criativo para a realização de seus projetos. Nas finanças, ambição em alta estimulará você correr atrás de seus interesses. No amor, felicidade na vida a dois.

LEÃO (23/07 a 22/08)

Se fará necessário ter prudência ao negociar com desconhecidos, pois existe chance de entrar numa roubada. Nas finanças, pesquise antes de investir seu dinheiro, pois assim, terá mais segurança e menos preocupação. No amor, alguém lhe deseja.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Perspicácia ao tratar de negócios importantes vai gerar resultados positivos. Nas finanças, momento favorável para investimento de grande porte. No amor, se você não ama não assuma compromisso. Momento favorável para paqueras e romances.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Deixe de lado a insegurança. Decida de vez, o que precisa fazer para desenvolver o seu trabalho e a sua carreira profissional. Nas finanças, só progredirá, se for mais dinâmico e menos descrente. No amor, não permita intromissão na sua vida amorosa.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Uma nova fonte de renda não está descartada. Plutão, regente deste signo, acena por iniciativas promissoras. Nas finanças, um negócio aparentemente simples pode tornar-se uma máquina de ganhar dinheiro.

No amor, alguém especial pode

marcar seu dia.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure desenvolver seus potenciais e articule-se com pessoas que tenham objetivos semelhantes aos seus. Assim, seus negócios se ampliarão. Nas finanças: trabalho conjunto se tornará ótima fonte de renda. No amor, satisfação plena na vida a dois.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Seu magnetismo atrai apoio aos seus projetos ou iniciativas profissionais. O clima de afetividade favorece as relações pessoais e sociais. Nas finanças, maior facilidade para articular negócios promissores. No amor, perspectiva de muita felicidade na sua vida.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Conduza sua energia para dinamizar o seu trabalho, que por sinal, está precisando de um empurrãozinho para embalar. Nas finanças, prosperidade lhe aguarda lá na frente! No amor, afetividade não se compra: se ganha!

PEIXES (20/02 a 20/03)

Nada irá impedi-lo de alcançar seus objetivos, mas terá que ser mais persuasivo. Nas finanças, prosperidade andará de mãos dadas com o seu trabalho. Produza! No amor, Vênus, recomenda que troque em casa, afetividade por felicidade sem gastar nada.