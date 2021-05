ÁRIES (21/3 a 20/4)

Avalie tudo o possa lhe trazer benefício para não perder tempo. Procure desenvolver atividade que imediatamente, lhe traga retorno. Bons ventos sopram na sua direção e bons negócios surgirão. No amor, a pessoa amada poderá lhe surpreender.

TOURO (21/4 a 20/5)

Os astros prometem prosperidade através de trabalhos manuais ou criativos. A fase é ótima também, para formar associações. Momento de muita sorte e realização. É sua hora de crescer financeiramente. No amor, faça uma viagem com destino romântico.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Aproveite o seu carisma para atrair mais apoio dos seus colegas de trabalho para unir todos num só objetivo: elevar a produtividade e a qualidade do que fazem. Isso, trará prosperidade. No amor, sua simpatia irá atenção das pessoas interessadas em você.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Sua percepção para captar negócios lucrativos está em alta nesse período. O seu dinamismo poderá contribuir para sua elevação no plano financeiro. Sua simpatia criará um clima agradável no seu meio social. No amor, o momento é de muito afeto e felicidade.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O momento é mais de trabalho do que de sorte. Não conte com o acaso para crescer no setor profissional. Conte só com suas habilidades para evoluir no que faz e no setor financeiro. No amor, um clima agradável se formará e alegrará o seu meio familiar.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Não se sacrifique em vão. Avalie o que você oferece e o que recebe em troca. Não é hora de perder energia para não ganhar nada. Deixe fluir apenas o que lhe for conveniente. No amor, você pode transformar sua vida amorosa num imenso paraíso!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Bom momento para olhar para suas necessidades e criar bases mais concretas para expandir o que for preciso na sua atividade profissional. Inove o que for precioso para ir longe! No amor, é tempo de usar de mais compreensão para com seus familiares.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Faça mais contatos em sua vida profissional e progredirá mais rápido do imaginado. Plutão e Júpiter, favorecem prosperidade, mesmo em trabalho feito individualmente. Aproveite essa boa proteção astral para se realizar. No amor, romances favorecidos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você conta com apoio de Júpiter para dinamizar o seu trabalho e crescer nos setores profissionais e financeiros. Você terá oportunidade de mostrar toda sua capacidade produtiva e se dar bem. No amor, se for livre, poderá conhecer alguém muito gentil!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O momento não promete muito nos setores profissionais e financeiros. Portanto, aproveite para fazer coisas diferentes e relaxar. A melhor pedida do momento é recarregar as suas energias. No amor, ótimo momento para falar de amor, sonhos e vida familiar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sua vida profissional ficará muito movimentada na vindoura semana. Uma série de negócios ou trabalhos pintarão de forma avolumada. E você terá que se desdobrar para dar conta dos afazeres. No amor, felicidade fortalecerá romances duradouros.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Não é tempo de fazer parceria com quem não conhece bem. Poderá se decepcionar. Seu trabalho continuará bem se o fizer de forma individual. Finança: Aplique com segurança seu dinheiro. Não abra mão disso. Amor: bom momento no setor.