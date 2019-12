ÁRIES (21/3 a 20/4)

Não largue o certo pelo duvidoso, o momento não oferece nenhuma garantia absoluta. Portanto, mantenha-se sempre com um pé atrás! Não confie demais nas pessoas, nem tudo é como parece. Olho vivo! No amor, procure aprofundar seus laços afetivos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Seu poder de comunicação está em alta, aproveite para interagir com as pessoas e trocar mais experiências e fazer novos contatos. No amor, deixe o seu lado romântico florescer. Boa fase para cultivar relacionamentos promissores. Bom para união a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Situação no trabalho merece mais atenção. Fique de olho na produtividade e não deixe a qualidade cair. Seu futuro financeiro depende muito do que você produzir bem. Fique alerta e capriche, tá? No amor, fuja de aventuras amorosas e terá paz.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A Lua faz você se sentir mais confiante para correr atrás do que deseja. Sua ambição está aflorada, mas cuidado para não querer o que não tem capacidade de conquistar. O viável é mais fácil de se alcançar. No amor, vida conjugal com muito afeto e alegria.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Você não tem que provar nada para ninguém, basta continuar sendo eficiente e remar pra frente o resto deixe por contá do destino. O que é seu virá no seu tempo certo. No amor, muita euforia, badalação e alegria de montão. A felicidade veio para unir o par.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Conquistará ganho extra com trabalho bem criativo. Momento positivo para avançar na sua carreira profissional pois, sua inspiração está em alta e boa produtividade não faltará. No amor, excelente momento na vida a dois, muita compreensão e carinho.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O dia destaca o seu poder de realização e seu lado empreendedor. Isso, lhe dará confiança para fazer o que desejar e iniciar qualquer atividade profissional. O sucesso está de olho em você! No amor, se estiver só, há chances de aparecer um novo amor.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Projete um futuro melhor, incremente o seu trabalho e inove o que não está dando bom resultado. Evolução se faz necessária em qualquer atividade para ser duradoura. No amor, uma relação que foi aprovada pelo coração e pela alma terá vida longa.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O regente deste signo, Júpiter, lhe dar poder de realização e capacidade articular tudo em favor do seu trabalho. Sua vida profissional tende crescer produtivamente e financeiramente. No amor, bom para cultivar relacionamentos no setor amoroso.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Saturno, regente deste signo, lhe dará condições positivas para alavancar os seus negócios e avançar financeiramente. Aproveite essa ajuda lá de cima para se realizar profissionalmente. No amor, as coisas podem não rolar bem no romance. Calma!

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Num cenário tão bom como esse é improvável não progredir financeiramente. Os astros conspiram a seu favor! O seu crescimento profissional é muito possível, nesse momento, basta agir. No amor, você descobrirá novas alegrias amorosas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O momento é propício para você deslanchar sua carreira profissional pois, Netuno com boa disposição astral, enviará energias positivas para te levar ao sucesso que sempre sonhou. No amor, procure cuidar da aparência e se divertir com seu par.