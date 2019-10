ÁRIES (21/3 a 20/4)

Momento de muita paz. Você se sente em sintonia com a vida profissional E com os colegas de trabalho. Momento propício para avançar na sua carreira. Nas finanças, bom momento para produzir e faturar. No amor, trocas afetivas estão favorecidas.

TOURO (21/4 a 20/5)

Esse é um ótimo momento para você agir e dinamizar seus negócios, pois sua perspicácia está em alta. Nas finanças, terá oportunidade de fazer boas parcerias e aumentar seus rendimentos. No amor, celebre os bons momentos vividos a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Um clima de confiança fortalecerá sua objetividade e facilitará alcançar o que deseja, pois você, estará mais atuante e confiante de realizar o que almeja. Nas finanças, êxito no trabalho aumentará sua grana. No amor, inesquecíveis momentos a dois.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A paciência será a sua grande aliada nesse período para alcançar o que deseja, pois o momento astral é de espera e por maior que seja o seu esforço, nada será conseguido de forma imediata. Finanças: prosperará, mas lentamente. No amor, felicidade na vida a dois.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Pense mais no seu futuro. Só progredirá, se plantar hoje para colher amanhã. Isso também, se aplica a sua vida profissional, portanto melhore o seu trabalho o máximo que puder. Finanças, situação estável. No amor, lealdade garantirá felicidade a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Acredite no seu potencial realizador e maravilhas surgirão. Os astros favorecem os serviços criativos. Bom momento para quem trabalha com arte. Nas finanças, êxito financeiro não está descartado. No amor, use o seu romantismo para conquistar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Cuidado ao correr atrás de muito dinheiro e perder o que já tem. Não é boa hora para fazer investimento pesado. Nas finanças, toda precaução é pouca para iniciar qualquer atividade que exija muito dinheiro. No amor, ofereça mais carinho a pessoa amada.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você terá chance de embarcar num negócio rendoso sem gastar muito dinheiro. Terá que alerta para aproveitar a oportunidade que surgir. Nas finanças, sucesso financeiro está no ar! No amor, a boa convivência dependerá da boa harmonia na vida a dois.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Bom momento para colocar em prática projeto bem planejado, pois Júpiter, regente deste signo, favorece qualquer iniciativa profissional. Nas finanças, bons negócios tendem a surgir e aumentar os seus rendimentos. No amor, dias felizes no lar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Comodismo não faz parte de seu dicionário. Afinal de contas, você nasceu para trabalhar e liderar. Seu jeito dinâmico o faz concretizar com êxito seus objetivos. E agora, muito protegido por Saturno, você conseguirá realizar muito mais. Êxito financeiro. No amor, sucesso na vida amorosa.

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

Você está munido de imensa ambição e busca com êxito novas alternativas para tornar o seu trabalho mais produtivo e lucrativo. Nas finanças, a sorte lhe acompanha e o dinheiro, também! No amor, terá prazer em fazer a pessoa amada mais feliz.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você é uma pessoa muito generosa e se compadece de todo mundo que lhe pede ajuda. Mas agora, cuidado para não ser explorado por pessoa interesseira. Finanças: muita capacidade para negociar bem. No amor, sentimentos arrebatadores no ar!