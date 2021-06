ÁRIES (21/3 a 20/4)

Uma boa oportunidade pode surgir e seu coração vai ficar rindo à toa. Mas, para que isso aconteça, é preciso estar aberto a enfrentar a timidez e a insegurança. Pare diante do espelho e analise as suas boas qualidades. Bom momento no campo emocional.

TOURO (21/4 a 20/5)

Amor: Nem tudo pode ser escolhido, mas muito pode ser evitado quando a felicidade está em jogo. Ouça sua intuição. Dê um refresco para a mente, lendo. Aproveite o tempo livre para relaxar. Bom momento no campo espiritual.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Aproxime-se de quem você ama e mostre que eles fazem diferença. Dedique-se mais a suas relações pessoais. Procure ter mais cuidado ao lidar com os outros. Desta forma, você preserva os laços de amizade. Bom momento no campo familiar.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Nesse período, a Lua está aguçando o seu instinto maternal, tornando-o mais protetor com quem se aproximar de você. Pode também contar com a intuição e fazer até uma adivinhação para divertir os amigos. Acesso fácil aos mundos. Aproveite.

LEÃO (22/7 a 22/8)

É possível que você tenha sentimentos muito agradáveis por aqueles que estão à sua volta. Você aprecia e é apreciado por todos. É tempo de estar com os amigos e se divertir respeitando as normas atuais e com responsabilidade.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Esta fase traz energia e determinação para cuidar de seus hábitos diários e da saúde. Busque qualidade de vida e equilíbrio interior. Faça atividades físicas. Elas ajudarão nesse processo que será intenso nesse momento.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O dia é favorável para você interagir com as pessoas. Nesse período, a sua vida social está em destaque, motivando você a conhecer pessoas e buscar atividades prazerosas. Bom momento no campo amoroso também.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Período excelente para você, suas ideias serão muito iluminadas e portanto totalmente originais. O céu continua generoso, fazendo você ver as pessoas mais bonitas do que elas realmente são. Bom momento no campo familiar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

No plano social, procure colocar em dia a sua correspondência e fazer visitas a pessoas mais queridas. Vários astros facilitarão todos os seus projetos pessoais, fazendo com que tenha muita intuição e descubra quais são os melhores caminhos a seguir.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Os assuntos relacionados ao prazer estão em alta nesse período, sugerindo que é bom você se divertir. Grande momento para se envolver mais com a pessoa amada. Pode ser até que você assuma um compromisso sério e duradouro.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Uma nova esperança surgirá nesse seu coração. A felicidade está dentro de si mesmo; portanto, não precisa procurar. Os astros estão trazendo sorte e fartura. nesse período Às vezes, subitamente uma boa notícia.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O momento traz um contato maior com sua criatividade e alegria de viver. Deixe essa leveza fluir e permita-se viver momentos descontraídos com seus familiares. Muitas oportunidades passarão pelas suas mãos se você ficar bem alerta.