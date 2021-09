ÁRIES (21/3 a 20/4)

Momento de progresso profissional. Negócios vão pintar com mais facilidade. Mas lembre-se: para não assumir mais compromissos que possa dar conta. Vida social em alta. Boa convivência com os amigos. Finanças: em fase de prosperidade. amor: Paixão à vista!

TOURO (21/4 a 20/5)

Você tende a alcançar satisfação com bom resultado profissional. Bom momento para rever ideias e opiniões com pessoas próximas. Pois elas podem ajudar nesse sentido. Finanças: é hora de fazer economia para melhorar sua poupança. Amor: curta a santa paz do lar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Bom momento para quem trabalha com arte, pois inspiração não falta para quem quer criar maravilhas. Finanças: daça um balanço das suas despesas e veja se é possível economizar alguma coisa. Amor: curta o tempo que tiver e divirta-se com quem lhe ama.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Nesse período, aproxime-se de pessoas inspiradoras, pois elas poderão aproximar você de seus sonhos e concretização de seus objetivos. Projeção profissional à vista! Finanças: não faltarão boas ideias para você dinamizar seus negócios e crescer financeiramente. Amor: só alegrias!

LEÃO (22/7 a 22/8)

Busque novas especializações e as portas se abrirão para você no mundo profissional. Há chance de progresso na sua carreira se você correr atrás de novos interesses. Finanças: dê uma olhada no seu orçamento e veja se comporta mais gastos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Acontecimentos inesperados podem fazer você mudar seus métodos de administrar suas atividades. Limite-se as tarefas às tarefas que exijam pouco esforços, pois você precisa descansar da correria do dia a dia. Finanças: estáveis. Amor: total sintonia com o par.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você está exigindo muito de si e a vontade de fazer tudo dar certo no trabalho pode lhe estressar. Tire um tempo para refletir o que é melhor no momento para fazer seu serviço sem gastar tanta energia. Finanças: possível melhora de renda. Amor: momentos felizes.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua cabeça anda longe, pois deseja progredir de forma imediata e isso no momento não é possível. Dê um passo de cada vez e chegará lá! A fase convida a fazer contatos. Vá com tudo e busque correr atrás de seus sonhos. Finanças: sstáveis. Amor: só alegrias!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure dar concretude aos seus projetos, começando a executá-los já. Ótimo momento na carreira profissional, pois existe chance de êxito nas suas iniciativas. Finanças: melhor fase para investir em pequenos negócios. Amor: bida amorosa promete muitas alegrias.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/’1)

Não fale de seus planos, pois alguém poderá impedir a realização de um projeto. Você está dotado de vitalidade para resolver assuntos profissionais e nada impedirá de atingir seus objetivos. Finanças: sua fonte de renda tende a prosperar. Amor: sucesso amoroso.

AQUÁRIO (21/’1 a 19/2)

Dia adequado para refletir sobre o futuro dos seus negócios ou serviços. Você está convicto que mudanças virão e que precisa se preparar para as inovações que estão por vir. Finanças: Situação estável podendo melhorar. Amor: momentos felizes a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Boas vibrações vão despertar sensações para a execução de planos profissionais. Invista na sua carreira e vai longe! Mudanças em seu círculo de relacionamentos estão por vir. Nas finanças, melhoria de negócios e na poupança! Amor: demonstre carinho ao seu par.