ÁRIES (21/3 a 20/4)

Direcione seus esforços para aumentar criatividade e produtividade de alta qualidade. Marte, regente deste signo, emana força de vontade para você atingir seus objetivos profissionais. Nas finanças, bons lucros virão. No amor, muita vontade de amar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Demasiado entusiasmo o impulsionará na realização de suas ações profissionais. Nas finanças, não se deixe seduzir pelo supérfluo! Pense bem antes de gastar o seu rico dinheirinho e utilize-o de maneira consciente. No amor, felicidade invadirá o romance!

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Imprevisto poderá fazer você rever e modificar o seu plano de trabalho. Seja qual for essa modificação, ela poderá contribuir para melhorar o que faz. Nas finanças, tudo indica que nesse período você vai ter motivos para comemorar êxito financeiro. No amor, ciúme à vista!

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Uma nova oportunidade de trabalho vai surgir nesse período Seja qual for, será muito promissora. Procure se esforçar e focar no que você realmente quer. Nas finanças, crescerá financeiramente, de acordo com sua produtividade. No amor, paixão em alta pode apimentar o romance.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O seu futuro profissional promete muito sucesso na sua atividade, pois o Sol, regente deste signo, assinala uma fase de muita criatividade e produtividade. Nas finanças, tudo indica que haverá evolução financeira. No amor, muita felicidade na vida a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Uma oportunidade para deslanchar sua carreira profissional surgirá de uma nova fonte de trabalho. Fique disponível para o que pintar. Nas finanças, a sorte vai lhe sorrir e bons negócios aumentarão sua poupança. No amor, felizes momentos a dois.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Ótimo momento para você avaliar o que realmente quer para sua vida. Futuro bom é aquele que antes foi muito bem planejado! Escolha sempre o melhor para você, viu? Nas finanças, perspectivas de elevação financeira. No amor, boa sintonia com seu par.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você agora pode conquistar maior espaço na sua atividade profissional. Pois você está cercado de positividade astral. Seu trabalho fluirá melhor e produtividade de boa qualidade não faltará. Nas finanças, êxito financeiro. No amor, muita harmonia no lar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Júpiter, regente deste signo, assinala uma fase de muita prosperidade e conquistas na sua carreira profissional. Nas finanças, não gaste demais e não vai se ver em apuros. No amor, o universo familiar ganhará evidência. Muita cumplicidade e afeto no lar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Saturno, regente do seu signo, sempre pede responsabilidade e muita determinação nas ações dos nativos de Capricórnio. Siga essa orientação astral e toque pra frente os seus projetos. Nas finanças, o período é êxito ronda seus negócios. No amor, a dois controle o ciúme.

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

Lute com garra pelo que quer. Trace metas para avançar na vida profissional. Priorize negócio que pode ter retorno fácil. Nas finanças, nessa fase, terá mais facilidade para ganhar dinheiro por intermédio de bons serviços. No amor, a vida ganhará encantamento.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Momento favorável ao planejamento de novos negócios ou atividades. Nesse dia, sua Eficiência está acompanhada da criatividade. Essa dupla, vai lhe ajudar crescer na sua área de trabalho. Finanças, tudo melhorará. No amor, paixão antiga pode reacender.