ÁRIES (21/03 a 20/04)

Tudo o que exigir inteligência, capacidade de comunicação e de verbalização estará favorecida. Bom momento para estudar e se atualizar profissionalmente. Bom momento no campo amoroso e familiar.

TOURO (21/04 a 20/05)

O momento está bastante positivo, dê muita energia e criatividade. Trabalho: Administre eventuais atrasos e mantenha o ânimo. Simples não é, mas você é capaz de muito mais. Os resultados estão batendo à porta.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

No trabalho, sua simpatia vencerá qualquer adversário e fará desmoronar os climas tensos. Mais liberdade e respeito na vida afetiva. Contato com pessoa mais velha ou experiente do que você pode trazer mudanças positivas a vida afetiva.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Muita animação e disposição. Poderá usar suas melhores qualidades, como a cooperação e o senso de harmonia em seu dia. Espere um pouquinho mais e verá um sonho realizado. Aproveite.

LEÃO (22/07 a 22/08)

O Céu pincela seu olhar de um jeito ainda mais romântico. Sua necessidade de dar e receber amor vai aumentar nessa fase, facilitando os relacionamentos de um modo geral. Sua comunicação é favorecida pela concentração de astros em sua terceira casa.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Não perca as oportunidades que se apresentam para você e, acima de tudo, acredite em seu potencial. Cuide de sua saúde e de suas atividades profissionais. Quem está só conta com a ajuda especial das estrelas. É hora de investir no seu poder de sedução.

LIBRA (23/09 a 22/10)

O dia traz um momento positivo para investir em seus projetos profissionais. Suas ideias ganham destaque, e você deve prestar atenção nas oportunidades. Nesta fase você pode reformular sua rotina para que ela se torne adequada ao seu temperamento.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Muito entusiasmo e vontade de ser feliz, curtir as boas coisas da vida, disposição de conhecer pessoas, trocar ideias e afeto. É um bom momento para movimentar seu círculo social, sempre com a cooperação de outras pessoas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Não se intimide com pessoas que se vangloriam de supostos sucessos e vitórias. Ponha a cabeça no lugar e não vá atrás de fantasias. Seja racional, enxergue a realidade. Só assim você conseguirá obter o que deseja. Os astros estão trazendo muito colorido à sua vida.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

O céu proporciona situações inesperadas e a esperança de um futuro melhor e mais produtivo. Bons amigos estarão juntos nessa caminhada. Bom momento no campo social. Fique atento as oportunidades.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O Sol traz boa clareza de mente e uma abertura de visão em você hoje. Faça sua parte e colabore sendo mais flexível para o novo. Dia típico para encontrar amigos e se divertir sem restrições. A lua agita seu astral e você prefere passar o dia pensando em diversão.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Veja o lado positivo das coisas. O momento é perfeito para planejar um futuro melhor. Apague as recordações do passado. Tudo fica melhor quando nos apegamos ao hoje sem ressentimentos do ontem nem medo do amanhã.