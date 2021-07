ÁRIES (21/3 a 20/4)

É hora de se libertar de certas estruturas que impedem o seu progresso. Você é muito trabalhador, mas não é devidamente recompensado. Que tal recomeçar sua vida? Nas finanças, situação estável. No amor, noite favorável para romances inesquecíveis.

TOURO (21/4 a 20/5)

Seus caminhos estão abertos. Poderá realizar com êxito antigos projetos. Satisfação na vida social. Nas finanças, chance de crescer financeiramente. No amor, felicidade na vida afetiva, mas cuidado com uma pessoa exibida. Ela pode abalar o romance.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você se liberta de fortes emoções que minava em seu coração. Agora, você se sente mais leve e vê as coisas de uma forma melhor. Seja feliz! Nas finanças, ótima visão para negócios promissores. No amor, noite favorável para passear com quem te ama.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, procure maneiras atualizadas para fazer o seu serviço; sua produtividade certamente melhorará. Nas finanças: perspectiva de bons negócios e êxito financeiro. No amor, suas expectativas amorosas serão correspondidas e felicidade vai rolar na sua vida!

LEÃO (23/7 a 22/8)

O regente deste signo, o sol, pode fazer você se aproximar de pessoas influentes. Isso poderá ser o primeiro passo para uma escalada de sucesso profissional. Nas finanças: os astros conspiram para seu crescimento financeiro. No amor, romance em alta.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Será necessário mais empenho para atingir seus objetivos. Você busca apoio dos seus colegas, que por sinal, não estão nada acessíveis. Terá que se virar sozinho! Nas finanças, situação estável podendo melhorar. No amor, felicidade começa aparecer!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Sua percepção para os negócios está em alta. Você consegue com facilidade descobrir onde estão os bons negócios. Bom momento para impulsionar projetos. Nas finanças, sucesso financeiro. No amor, seu jeito espontâneo vai garantir muita alegria no lar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tudo que se refere à sua atividade fica mais fácil de ser completada com êxito, pois você está muito criativo e dinâmico. Nas finanças, chance de melhoria financeira. No amor: seus sentimentos se afloram e você transmite segurança a quem ama.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Não queira carregar o mundo nas costas. Problemas no trabalho devem ser resolvidos de forma coletiva. Nas finanças, situação tende melhorar. No amor, Reforce os vínculos com quem você ama, curtindo momentos românticos ou passeando a dois.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Seu lado mais criativo fica evidenciado. O que você produzir tende alcançar sucesso, pois seu trabalho poderá conter originalidade ou invejável praticidade. Nas finanças, êxito em negócio e aumento de recursos financeiros. No amor, alegrias na vida a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tendência a buscar atividades culturais. Que tal viajar para cidades históricas. Essa é uma boa opção para aumentar seus conhecimentos e se divertir. Nas finanças, êxito financeiro não está descartado. No amor, cooperação e afetividade na vida familiar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Sua carreira profissional tende deslanchar, pois você está com boas ideias e muita disposição para colocá-las em prática. Netuno, regente deste signo, acena progresso na sua atividade. Nas finanças, situação razoável. No amor, alegrias na vida a dois.