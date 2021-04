ÁRIES (21/3 a 20/4)

Esta é uma fase para você pensar grande, fazer planos profissionais e buscar mais a realização afetiva. Pratique exercícios físicos que ativem as energias estagnadas em casa. A chegada de novos amigos vai acrescentar à sua vida, ideais e propostas diferentes. Número: 3.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: Terra. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Sua comunicação estará estimulada e lhe dá destaque no meio social. Busque seus sonhos, mas mantenha a racionalidade. Seu romantismo e seu charme estão ainda mais acentuados.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O momento é de rivalidades. Terá que disputar com outros a atenção da pessoa amada. Entretanto, está favorável para pôr as contas em dia e atualizar a agenda. Procure ser mais flexível na sua maneira de agir e obterá vantagens no seu cotidiano. Cor: verde. Número: 6.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

As vibrações externas podem afetar seu equilíbrio emocional. Não disperse a sua atenção para não ter que trabalhar em dobro. Procure se manter na sua linha de atuação que tudo correrá de forma satisfatória, em todos os setores da sua afetividade. Projeção social. Número: 9.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Você está recebendo força do Sol. Sua vibração está em alta e mais forte do que o normal. E se tornará mais contagiante. Aproveite e viva seus dias com as pessoas com as quais sente mais afinidade mesmo que online. Terá êxito por sua disposição e contará com o respeito de todos os amigos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Você estará mais flexível com suas finanças. Procure agir com prudência e não desperdice dinheiro. Cuidado com os excessos. Bom momento no campo profissional. Cor: rosa. Número: 12.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Fase boa para ficar juntinho da pessoa amada. Invista no romantismo. Trabalho: Dê atenção apenas para as prioridades, apesar das cobranças que surgirão. Nesta fase, conte com sua poderosa intuição, que ajudará a enxergar as melhores oportunidades. Número: 15.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Os planetas estão protegendo a vida sentimental dos nativos deste signo, que poderá ter momentos muito agradáveis de carinho. Você hoje pode seguir sua intuição, pois ela lhe mostrará os melhores caminhos a seguir, principalmente no setor profissional. Número: 18.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É hora de se deixar envolver com o coração, ouvir mais a sua voz interior e arriscar nas coisas do desconhecido. Favorável para lidar com herança, dinheiro de terceiros e instituição financeira. Período favorável para a vida profissional. Cor: amarelo-canário. Número: 21.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você deve aproveitar as amizades influentes que tem para dar andamento a alguns projetos. A Lua pode te levar a dedicar sua energia para resolver problemas práticos. Você é livre para fazer o que quiser, mas não deixe de reservar tempo para suas necessidades afetivas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Possibilidade de organizar a vida financeira, ou de encontrar um meio de estabilizá-la, seja através de um emprego fixo ou de um investimento seguro. Você está forte e com algumas de suas melhores qualidades: a perseverança e o senso de realidade. Cor: verde-claro. Número: 24.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Clima de leveza e paz na sua vida. Deixe os acontecimentos mais ao acaso. Confie em seu potencial e capacidade e verá que bons frutos surgirão dessa atitude. É hora de independência. Nem pense em controlar o coração nestes dias. Cor: cáqui. Número: 27.