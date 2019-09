ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tenha calma e tudo correrá bem. Pondere seus atos e palavras para não magoar as pessoas queridas. Cultive a sabedoria e terá suas energias renovadas. Sucesso no trabalho. Mesmo com sua assertividade, você entra numa fase mais relaxada e informal. Número: 3.

TOURO (21/4 a 20/5)

Hoje você vai procurar se dedicar mais à rotina e à família. Tente agir de maneira mais leve já que as responsabilidades trarão seu lado controlador. Fase de progresso. Suas aplicações naturais estarão mais exaltadas neste período, conferindo sucesso em tudo o que fizer.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Dia de alegria. Felicidade e muito entendimento nas relações afetivas. Entretanto, quanto ao trabalho, é muito mais aconselhável executar sozinho as suas tarefas, pois uma outra pessoa não entraria no seu ritmo. Hoje você está mais eficiente. Cor: azul-escuro. Número: 6.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Mundo emocional equilibrado. Isso fará com que se sinta bem o dia inteiro, seus relacionamentos mais íntimos passam por um momento positivo, em que mágoas são esquecidas e erros revelados. Clima descontraído e de total generosidade. Número: 9.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Trabalho: habilidade na comunicação com todo mundo conta mais que eficiência, conhecimento é o que mais se parece com isso. Nesse período, a sorte vai sorrir para você no trabalho. Número: 12.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Bom período para assinar acordos e fazer contratos. Nesta fase você terá boas notícias e oportunidades, principalmente de negócios. Abra as janelas e deixe o novo entrar de vez em sua vida. Bom momento no campo sentimental. Cor: verde-esmeralda. Número: 15.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Um novo amor pode estar a caminho. E um antigo receber ânimo novo facilmente. Trabalho: Argumentar é a palavra mágica. Veemência ao falar será entendida como imposição. Dia muito importante para você no setor de trabalho e negócios. O amor está favorecido.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Aproveite este momento de segurança para planejar um futuro mais sólido. Se você estiver disposto a se arriscar hoje por algo que considera importante, poderá ter uma boa surpresa. Bom momento no campo emocional Cor: laranja escuro. Número: 18.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É possível que sua sensibilidade esteja aumentada neste momento. Sendo assim, as influências do ambiente tendem a afetá-lo mais É tempo de tentar compreender as suas posições. O momento pode ser muito positivo para a sua vida financeira e profissional.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Não deixe pontas sem nós. As definições que interessam podem ser obtidas se você assumir o papel que lhe cabe; e o de que sabe o que quer. Viva sem medo de ser feliz. O céu vai te colocar no meio de encontros que podem trazer de volta sua antiga confiança no amor.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Setor de trabalho muito favorecido nesse período. Grande capacidade de inventar e improvisar na vida prática. Se o caminho fechar de um lado, você rapidamente descobre um desvio e vai seguindo. Os obstáculos serão considerados simples partes integrantes de qualquer caminho.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você adotará uma postura mais introspectiva, voltada para seus sentimentos e desejos. Procure controlar atitudes impulsivas e busque equilíbrio interior. Dedique um pouco de atenção às pessoas que estão ao seu redor. Bom momento no campo social. Número: 21.