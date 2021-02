ÁRIES (21/3 a 20/4)

Invista nas conquistas, mas seja realista. Trabalho: Com os pés na realidade, muito bom senso e disciplina, é possível marcar pontos importantes em relação ao seu futuro. Não perca o foco. Bom momento no campo amoroso. Saúde boa. Cor: azul-turquesa. Número: 4.

TOURO (21/4 a 20/5)

Seu cotidiano profissional pode se tornar mais competitivo, mostre mais tranquilidade e evite confrontos desnecessários. No amor as coisas podem se complicar, você pode ter dificuldade para equilibrar suas emoções. Relaxe e deixe que as coisas aconteçam. Número: 7.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você pode se atrever em seus projetos profissionais com segurança. E vai poder contar com, pessoas muito influentes para resolução de empecilhos. Bom período para usar seu charme e seu encanto para viver aventuras amorosas. Saúde boa. Cor: verde-claro. Número: 10.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Um plano financeiro bem elaborado pode dar bom resultado; cuidado apenas com a pessoa que você conhece há pouco tempo e que conta vantagens. Se pretende voltar à terra natal, não será difícil, basta ter determinação e alguma economia. Cor: azul-claro. Número: 13.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Não duvide do seu poder de conquista. Nada de decidir assuntos importantes de maneira emocional. Comece a economizar agora e conseguirá realizar aquele grande sonho. Bom momento no campo profissional. Sorte no amor. Cor: laranja-escuro. Número: 16.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Que tal ser mais positivo em suas relações? Os contatos estão beneficiados, intensificando seu carisma pessoal. Conquiste as pessoas com seu poder intelectual e suas brilhantes ideias. Bom momento no campo espiritual e emocional. Cor: amarelo-canário. Número: 19.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Encare com serenidade as mudanças que precisam acontecer em sua vida amorosa. Questões afetivas serão alvo de reflexões neste momento. Com a sensibilidade em alta, você perceberá detalhes que antes passavam sem serem notados. Cor: verde-escuro. Número: 22.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Os astros estão aumentando a sua capacidade e batalhar pelo que deseja, principalmente no campo material. Aproveite a energia desses astros, que estão lhe trazendo muito ardor e coragem. Assim, você ousa ampliar os seus objetivos maiores. Cor: havana. Número: 25.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Momento progressivo no seu ambiente de trabalho. Você Terá lucro com suas atividades. Se pretende descansar ou se distrair à noite, pode se preparar para acontecimentos inesperados que modificarão seu programa, porém num sentido positivo. Cor: branco. Número: 28.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A harmonia entre Lua e Sol faz você recuperar a esperança em uma vida mais feliz. Nesse período, um encontro inesperado pode abrir uma nova dimensão para a sua vida. Circule! Bom momento no campo sentimental e afetivo. Saúde boa. Cor: vermelho-sangue. Número: 31.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Promessas de amizades novas que serão muito importantes na sua vida profissional e algumas modificações no plano social. Aceite-as com naturalidade. Cuide bem de sua aparência. Evite mostrar-se insatisfeito com tudo que lhe afeta. Cor: rosa. Número: 34.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Fase benéfica. As pessoas próximas e os amigos poderão lhe trazer bastante satisfação. Saiba aproveitar os bons momentos. Pense no futuro e crie algo positivo para si e para aqueles que a cercam. Você precisa valorizar mais as amizades. Número: 37.