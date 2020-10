ÁRIES (21/3 a 20/4)

Transformar críticas em degraus para ir cada vez mais longe é sinal de sabedoria. Quase tudo depende de uma visão geral para se completar. Portanto, aceite as observações dos outros. No amor, o momento favorece conquista amorosa. Cor: azul.

TOURO (21/4 a 20/5)

Chega de aventuras! Não arrisque o seu dinheiro em coisas sem garantias. Controle o seu entusiasmo e só pise em chão firme. Assim, você não terá do que reclamar depois. No amor. Uma boa dose de humor criará um clima mais alegre no relacionamento.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Promova encontros com pessoas interessantes e que tenham interesses parecidos com os seus. Isso beneficiará uma troca de experiências profissionais. E todos lucrarão. No amor, você estará mais falante, causando admiração de quem lhe ama.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, procure ter mais atenção com sua situação financeira. Procure administrar seus recursos de forma inteligente e sem desperdício. Pense antes de usar o seu dinheiro. No amor. Surpresas com alguém que lhe admira a distância. Círculo de amizades em alta.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Faça apenas o essencial. Procure dedicar um tempo extra à reflexão e deixar para depois as decisões que considera importantes. Use a força de vontade para fugir das tentações. Reze mais. No amor, clima de paixão poderá invadir o seu belo romance.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Esse é um momento de elevação social para você. Ótimo para buscar coisas novas e quebrar a rotina. Que tal bater um papo animado com os amigos? Passeio ou leitura te farão bem, também. No amor, cultive as afinidades com quem gosta. Cor: azul-claro.

LIBRA (23/9 a 22/10)

As parcerias e a busca por objetivos em comum serão favorecidas neste período. A fase é boa para colocar sua imagem e iniciativas em destaque. Procure agir de forma otimista. No amor, você tem tudo para ter um período feliz com quem ama. Aproveite!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Boa fase para inovações. Imponha originalidade no que faz e sua intuição favorecerá isso. O que fizer sua autoestima aumentar vale todo o seu empenho até o seu tempo. No amor, romance em fase feliz. Vida conjugal: bons indícios de ternura e alegria.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Nesse período, não permita que a acomodação se instale e faça o seu trabalho com mais eficiência para colher futuramente bons frutos. Finança: não comprometa seu orçamento. Controle os gastos. É simples. No amor, o que conta agora é cumplicidade e afeto.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Mudar de ideia sempre é possível. Distrações disputando espaço na sua cabeça nesse período. Por isso mesmo, mantenha o foco nas coisas promissoras e bola pra frente! Finança: negócios só a curto prazo renderão melhores lucros. No amor, não esconda o seu afeto a quem lhe interessa.

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

O tempo parece mais lento, mas não compromete nada importante. Nessa fase tudo vai caminhar no compasso de espera. E será inútil apressar o tempo. Deixe o barco correr. No amor, lute pela sua felicidade. Ele vale todo esforço que gastar com ele.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Acredite mais na sua intuição. Ela é a sua fiel conselheira. Nunca faça nada sem consultá-la. Finança: algum investimento lucrativo poderá surgir na vindoura semana. No amor, desacelere! Você precisa ficar um pouco mais de tempo com seus familiares.