ÁRIES (21/03 a 20/04)

Amor: cuidado com desilusões ligando amizade e pessoa amada. Aproveite este período que começa com mudanças promissoras. Aceite o que vier, pois tudo será melhor. Sua estrela começará a brilhar. Não perca as boas chances.

TOURO (21/04 a 20/05)

Amor: declare seus sentimentos a quem ama e não fique em silêncio. Trabalho: Nada poderá ser melhor. Inteligência, perspicácia, agilidade mental intuição e comunicação estão à sua disposição. Faça um planejamento de poupança e investimentos.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Se planejar muito bem, poderá ter um futuro maravilhoso. Porém não aceite propostas de negócios nesta semana. Invista em programas culturais. Seu amor vai adorar. Momento de tranquilidade, em que você tem boas chances de retomar seu bom humor e otimismo.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Elemento: água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. Sua energia está voltada para novas conquistas que tendem a se espalhar e a se impor no ambiente social em que convive. Bom momento no campo emocional.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Fase de muita luz. Quem te rege é o sol. Logo, necessariamente precisa irradiar luz a todos que passam por você na rua. Acha difícil? Que nada! Tudo é questão de treino e prática. Já há uma predisposição para brilhar, mas descubra cada vez mais a linda arte da caridade.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Hoje você assume uma postura mais leve diante das situações cotidianas. Seu lado afetuoso também beneficia seus relacionamentos pessoais.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Parece que o amor sempre está no ar para os librianos, não é? A pedida agora é para aproveitar intensamente cada momento ao lado da pessoa amada. Caso você não tenha ninguém ainda para chamar de “amor”, não se preocupe pois tudo tem seu tempo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Novas oportunidades vão chegar até você no trabalho. Para se dar bem, aposte no seu poder de comunicação. Vários astros transitam pelo seu signo. Eles liberarão a sua mente e seus modos. Você agirá com mais liberdade. Bom momento no campo emocional.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. O sucesso financeiro está na ordem do dia. Saiba valorizar seu trabalho e colocar as ideias de maneira natural e na hora certa. Bom momento no campo amoroso.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Elemento: terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Este é um ótimo momento para colocar seu orçamento em ordem e regularizar sua situação financeira. Use bastante sua criatividade nesta fase.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Vários astros transitam pelo seu signo. Eles liberarão a sua mente e seus modos. Você age com mais liberdade. Suas melhores chances são os negócios. Se você conseguir relaxar e ficar receptivo(a), terá agradáveis surpresas.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. O céu ativará a sua capacidade de comunicação no ambiente de trabalho. Aproveite as viagens que surgirem pois novas oportunidades profissionais poderão aparecer.