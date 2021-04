ÁRIES (21/3 a 20/4)

Boa capacidade para traçar metas financeiras. Seu planejamento se revelará eficiente para se manter na frente da concorrência. Avalie a possibilidade de investir em formas de capacitação para melhorar o rendimento profissional. No amor, emoções à vista!

TOURO (21/4 a 20/5)

Poderá renovar o seu trabalho para que tudo mude para melhor. Existe chance de crescimento profissional. O que falta apenas é um empurrãozinho para embalar o que faz. No amor, o clima é de cumplicidade. Aproveite para fazer planos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você conseguirá nestes dias usar de forma muito construtiva seus recursos. Isso beneficiará muito sua vida financeira. Seu talento é que ditará o meio de progredir profissionalmente. Mostre-o! No amor, apimente o relacionamento e fuja da rotina!

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Muito do seu esforço dispensado no seu trabalho dará resultados. E conquistas financeiras virão nesse período. Você sabe fazer as coisas acontecerem. Portanto, espere pelo melhor. No amor, tendência para vida longa nos romances. Felicidade duradoura!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Sua força de vontade está em alta. Use-a para tornar o seu trabalho mais produtivo. O Sol, regente deste signo, está favorecendo o crescimento profissional. Aproveite para progredir. No amor, paixão e harmonia no namoro ou na vida conjugal. Cor: lis.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Para manter o alto-astral profissional, nessa semana será melhor se concentrar na sua fé e na sua capacidade de realização. Com paz e trabalho você se sentirá mais leve. No amor, alguém pode mexer fundo com seus sentimentos e entrar na sua vida.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Não permita que nada tire o seu entusiasmo e o bom humor. Lembre-se de que boas energias afastam coisas negativas. Com otimismo conseguirá realizar quase tudo que deseja. No amor, essa será uma boa semana para a vida afetiva.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Excelente fase financeira, mas, mesmo assim, você precisará não gastar demais para equilibrar o seu orçamento. Acredite em seus projetos, pois eles abrirão os caminhos da prosperidade. O amor, deixe o barco correr e seja feliz com quem você ama.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Júpiter assinala mudanças importantes no setor profissional. Fique alerta para que possa acompanhar essas transformações e tirar proveito delas. Pois a fase promete sucesso financeiro. No amor, clima de total romantismo e de muito entendimento.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, procure ficar na defensiva. Não revele seus planos. Observe bem os direitos e os limites alheios e não tome medidas radicais. Isso está na contramão do momento. No amor, acertar o passo com quem se ama será mais fácil nesses dias. Cor: verde.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Devido vibrações astrais, você pode está sentindo um forte desejo de renovação, de aventuras, enfim, de novos caminhos que podem tornar a sua vida mais feliz e próspera. No amor, nada evitará sua total felicidade amorosa que está constelada.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Sua capacidade de realização está em alta. Utilize-a para desenvolver o seu trabalho. Os astros estão favorecendo o crescimento das atividades profissionais. Finanças: Lucros virão através de bons negócios. No amor, encantamento e alegria no romance.