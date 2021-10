ÁRIES (21/03 a 20/04)

Invista em você. Como? Ideias não faltam. É só colocá-las em prática. Se anda a procura de sua alma gêmea, olhe ao redor. Alguém especial está mais perto do que você imagina, em seu local de trabalho ou na escola. Conquistas materiais a vista.

TOURO (21/04 a 20/05)

O período se apresenta muito favorável para o amor. Procure dar vazão às suas emoções. Você estará mais sensível do que de costume e, talvez, pouco disponível a novos conhecimentos ou aventuras amorosas. Bom momento no campo pessoal.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A fase é de investir nas conquistas afetivas, mas procurando dosar os impulsos sexuais. Você encara de frente desejos e paixões secretas. Período de amadurecimento emocional e de sexualidade aflorada. Aproveite de forma prazerosa.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Tudo deve ser bastante agradável e tranquilo. Aproveite para curtir coisas relaxantes, como ver um filme antigo que você gosta ou conversar com um amigo. A noite aproveite para passar algum tempo pensando no presente.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Inteligência brilhante. Jogue alegria à sua volta. Não tenha medo de se expor. Período de horas agradáveis na companhia de pessoas próximas. Crie um clima aconchegante e descontraído para usufruir com os mais íntimos.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Amor: Você esbanjará charme e poderá despertar o interesse de alguém experiente! Não espere que as pessoas sejam como você gostaria. Em um relacionamento tudo é troca. Faça sua parte. Seja gentil. Sorte no amor.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Amor: Já é possível fazer um balanço da sua vida amorosa nos últimos tempos? Que nota você dá a ela? Se não for alta, o melhor é seguir uma cartilha diferente para ser feliz. A trama no céu é totalmente favorável a você, não esqueça.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Planetas transitando pelo seu signo poderão trazer clareza e segurança nas suas decisões. Além disso, aumentam a sua criatividade e ousadia mental. É o momento adequado para dar novas formas aos seus projetos e atualizar seus objetivos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Demonstrar emoções é coisa que requer força interior. Estenda seu braço e envolva alguém que precise do seu coração sem medo. Dê o seu afeto e receba o do outro em retorno, sem julgar a origem e a qualidade. Bom momento no campo emocional.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Bom momento para o amor. A Lua na sua área de parceria colaborará para que as coisas saiam como deseja. Você está numa fase mais romântica, por isso, aproveite cada instante com a pessoa amada. Mesmo estando só, um encontro gostoso vai rolar.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você poderá ser pego de surpresa no campo sentimental. Uma paixão repentina poderá lhe alegrar muito a vida. Muitas novidades estão previstas. No plano familiar procure não deixar de cumprir com os seus compromissos. As novas amizades estão muito favorecidas.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Em casa, permita que os familiares se aproximem mais de você. Relações amorosas em clima de eterno encantamento? Isso não existe. Para ninguém. Mas elas podem ser excelentes se houver afeto e maturidade para lidar com os senões que surgirem.