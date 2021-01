ÁRIES (21/03 a 20/04)

Amor: procure dar rumo agora para a sua vida afetiva. Os astros estão te favorecendo nesta fase. Aproveite. Terá sucesso fácil em novos empreendimentos. Ouça bastante sua intuição. Este momento é favorável para estender seus conhecimentos. Cor: vinho. Número: 4.

TOURO (21/04 a 20/05)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. O Sol continua trazendo boa sorte, força e vitalidade, além de renovar a esperança. Comece novas atividades. O sucesso está garantido. Os astros trazem harmonia para sua casa. Número: 7.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Dia sem novidades. Mas isso pode ser bom para colocar os assuntos pessoais em ordem. Use a criatividade para tornar o trivial em algo especial. Isso facilitará a vida a dois. Bom momento no campo profissional e financeiro. Aproveite para se atualizar. Cor: violeta. Número: 10.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

É hora de expandir os seus negócios e tentar novas possibilidades no campo profissional. Bom relacionamento com os amigos e parentes. Vida social intensa, procure deixar as coisas em ordem para as ocasiões. Normalmente você tem ideias muito boas. Cor: grená. Número: 13.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Hoje você tende a refletir sobre projetos profissionais. Prefira o recolhimento para colocar os pensamentos em ordem. Pense sobre suas escolhas. Uma paixão pode se firmar. Número: 16.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Caso esteja infeliz em seu relacionamento, tome uma atitude. A hora está para você colocar o ponto final na relação. Preste atenção, pois boas surpresas virão. Cor: rosa. Número: 19.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Aprenda a viver com competitividade, o que dá determinação para buscar novas conquistas. Use sua inteligência emocional em momentos de disputa. Planeje o que quer que aconteça.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. No plano profissional, procure ampliar mais a sua cabeça e ficar mais receptivo. Bom momento no campo financeiro e sentimental. Projeção social. Cor: azul-turquesa. Número: 22.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Fase muito boa para os investimentos de um modo geral. Aproveite. No plano familiar, não deixe que as pessoas que você gosta, interfiram demais em sua vida. Procure cumprir seus compromissos. Bom momento no campo profissional. Cor: verde-esmeralda. Número: 25.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Trabalho: foque agora no que é importante. E não fale nada a ninguém Amor: você deseja estabilidade em uma relação. Mas evite cobrar certezas de quem você ama. Dessa forma sua naturalidade desaparece. Seja mais flexível com você mesmo. Cor: verde-claro. Número: 28.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Elemento: ar. Modalidade: fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano. No plano profissional, você sentirá um desejo de progredir e para isso não deve deixar de ouvir a sua voz interior. Nessa fase terá muita sorte em tudo que fizer de bom. Número: 31.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Exercite seu lado intelectual. Este período é bom para tentar coisas novas. Por isso, vale a pena investir em atividades culturais e viagens. Conquistas estão chegando para sua vida.