ÁRIES (21/3 a 20/4)

Poderá surgir um negócio muito vantajoso, esteja atento e agarre a oportunidade quando ela passar pelas mãos. Aprenda a curtir a liberdade com responsabilidade. No trabalho ou nos estudos, seja paciente e compreenda seus colegas.

TOURO (21/4 a 20/5)

Conte com os recursos dos outros, busque os apoios e as ajudas que são necessárias para sua realização material. Procure ter mais sensibilidade e mais tato, evite o otimismo superficial, encare os problemas de forma mais madura e profunda.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Aproveite esta fase, em que a sua capacidade de comunicação está melhor, para incrementar as suas relações pessoais. Cerque-se de gente para ampliar suas experiências afetivas e mentais. Com paciência e determinação conseguirá resultados positivos.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Espírito inovador e inquieto. Procure se movimentar um pouco nesse período. Se possível faça um longo passeio com seus amigos onde a natureza seja abundante. Procure o Sol e a claridade e lembre-se que as coisas bonitas alegram o nosso coração. Sorte no campo profissional.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Você está vivendo um período de muita introspecção, evite se isolar e não fique remoendo as coisas passadas. Aproveite a energia dos signos de fogo para implantar as mudanças que você acha necessárias. Bom momento no campo sentimental. Cor: cáqui

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Sua carência faz você demandar excessivamente a atenção dos outros e cria uma relação de dependência. Busque prazer em sua própria companhia.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. O céu mostra a necessidade que você tem de provar para o mundo que tem talento. Cuidado para não gastar toda a sua energia nessa tarefa. Bom momento no campo amoroso.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Período favorável para o amor, mas você precisará ter tato com a pessoa amada. Para realizar seus planos, será bom consultar outras pessoas, principalmente as mais experientes. Facilidade no trato com as crianças e os adolescentes. Bom momento no campo familiar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Reviravolta no campo afetivo, com boas perspectivas. Momento de sorte e surpresas agradáveis de onde você menos esperava. Saúde física e mental em muito boa fase. Sopram bons ventos. Boas notícias vindas de parentes ou amigos distantes.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nas finanças, boas oportunidades de aumentar a sua renda mensal surgirão nesse período. Portanto, não deixe nada por conta do acaso. Contudo, não force o que tem tempo certo

para acontecer. Você passa por

um bom momento no campo financeiro.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Conte com a ajuda de amigos e pessoas que funcionam como mestres e guias para você. Terá muito o que aprender, se mantiver os ouvidos bem abertos e a alma receptiva. Conseguirá captar os ensinamentos com relativa facilidade. Mantenha-se receptivo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Observe o ambiente ao redor para receber boas energias. Você já tem consciência de que tudo na vida leva tempo, inclusive para aceitar as mudanças. Está na hora de se programar para o novo. Bom momento no campo social e afetivo.