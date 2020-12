ÁRIES (21/3 a 20/4)

Dia ideal para se sintonizar com suas metas. Guie-se pelos sentimentos. A Lua traz maior disposição social. Seu carisma torna os momentos de lazer ainda mais prazerosos para todos. Bom momento no campo amoroso e financeiro. Cor: amarelo-canário. Número: 1.

TOURO (21/4 a 20/5)

Bom momento astral. Aproveite para pensar mais calmamente em seus projetos futuros. Seus pensamentos têm um poder incrível. Quando a gente quer muito algo, acaba conquistando. Fixe a mente, pedindo o que deseja. Bom momento no campo espiritual. Número: 4.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Um dia favorável às suas finanças conjuntas, que poderão ser agraciadas pela sorte. Acordos e operações com a vista à sua futura segurança econômica provavelmente serão bem sucedidos. Verifique as questões de seguro e impostos. Cor: violeta. Número: 7.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Receba com reservas as pessoas vindas de longe, pois irão influenciar desfavoravelmente o seu trabalho. Um dia muito difícil, mas extenuante se você ceder as pressões. Preste atenção, cuidadosamente, aos detalhes. Bom momento no campo emocional. Número: 10.

LEÃO (22/7 a 22/8)

No amor, descontraia-se para viver momentos de alegria. Trabalho: Os estímulos para que você consiga mais e mais estão por todos os lados. Deixar tudo como está é andar na contramão. Ouse. E queira mais. Projeção social. Cor: azul-celeste. Número: 13.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Não há superficialidades previstas para estes dias. E você está muito objetivo. Você se sente bem disposto e revitalizado. Reveja sua performance ao longo destes dias e perceba como pode melhorar a qualidade de vida no cotidiano. Cor: azul-claro. Número: 16.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A colaboração das pessoas que trabalham na sua área será fundamental para o desenvolvimento de tarefas. Não recuse se tiver que passar horas em reunião com os amigos, essa convivência lhe fará muito bem! Bom momento no campo pessoal. Número: 19.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você poderá contar com a sua intuição para tudo que precisar, a sua mente está mais clara do que de costume, e você conseguirá entender o lado certo das coisas. Bom momento para dar conselhos aos amigos ou pessoas que estejam precisando, você está muito sensato.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Haverá possibilidade de desfrutar de um dia agradável. Dia mais propício à recreação mental do que ao esforço físico. Não seja precipítado, especialmente com as pessoas queridas. O amor provavelmente se mostrará atraente. Bom momento no campo familiar. Número: 22.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Boa hora para fazer mudanças interiores e se adaptar a novos objetivos e necessidades. O que está a ponto de ser definido não deve ser deixado para depois. Querer dar a última palavra ou mostrar que você dá conta de tudo sem precisar de ninguém? Número: 25.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Antes de tomar novas iniciativas e assumir novas responsabilidades em trabalho, sua ambição e coragem farão você consolidar sabiamente os projetos em andamento. Sensibilidade apurada. Favorecidos o comércio e as atividades artísticas. Cor: havana. Número: 28.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Amor: Pare de comparar sentimentos, de competir na relação de sentir uma coisa e demonstrar outra! Corra atrás do que quer. Essa sua carência é falta de amor por si. Bom momento no campo profissional e financeiro. Cor: vermelho. Número: 31.