ÁRIES (21/3 a 20/4)

Este é um momento de maior integração no seu meio profissional e colegas de serviço estarão unidos pelo mesmo objetivo: aumentar a produtividade para diminuir dívidas. Finanças: sinais de recuperação econômica. Amor: fascinantes momentos a dois.

TOURO (21/4 a 20/5)

Promova harmonia na vida familiar e irá colher paz. Cultive o equilíbrio emocional e assim as coisas andarão melhor. Nas finanças, modere os gastos exagerados e não entrará no vermelho. No amor, compreensão e cumplicidade fortalecerão o romance.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Demonstre abertura para interagir com os outros. Seu poder de articulação pessoal fica ressaltado, promova conversas que valorize o convívio. Nas finanças, pequenos negócios podem dar bons lucros. No amor, casados viverão momentos de felicidade.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Não exponha seus planos que ainda demandem foco, pois alguém poderá se antecipar e deixar você a ver navios! Diversão: invista em lazer, pois você precisa relaxar. Nas finanças, elas crescerão na medida de seus esforços. Amor: o período acena com alegrias na vida afetiva.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Uma boa oportunidade profissional não está descartada, pois o universo conspira a seu favor. As portas da prosperidade começam se abrir para você, mas, por favor! Corra atrás de seus objetivos. No amor, momentos felizes ao lado da pessoa amada.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Oriente-se antes de investir em algum empreendimento, pois perda financeira pode acontecer. Segure bem sua grana, viu? Nas finanças, agora, cautela vale ouro. Amor: a felicidade está de malas prontas para viajar para o seu coração. Receba ela bem!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Dinamismo será decisivo para suas atividades avançarem. Portanto, empenhe-se mais nos seus afazeres e resultados positivos premiarão seus esforços. Finanças passarão por melhoria. No amor, tente concretizar um sonho amoroso, pois romance está no ar!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Saiba direcionar o seu dinheiro para não entrar numa fria. Avalie bem tudo antes de assinar um contrato ou fechar um negócio. Não dê espaço para prejuízo. Nas finanças todo cuidado é pouco! No amor, momentos de felicidade para casais apaixonados.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Ótimo momento para trocas de ideias, pois elas desenvolverão o seu lado intelectual e aumentarão conhecimentos, especialmente, os profissionais. Nas finanças, excelente fase para quem trabalha com compras e vendas. No amor, um romance tende surgir.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O momento é ideal para formar parcerias e desenvolver atividades profissionais. Diversões estão favorecidas nesse período: busque lazer. Nas finanças, ambição será o instrumento perfeito para você ganhar muito dinheiro. Mexa-se! No amor, seu lado mais amoroso se aflora.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Dedique-se com tenacidade as suas tarefas e seus esforços trarão resultados surpreendentes. Não deixe que boatos prejudiquem a harmonia no setor profissional. Nas finanças, melhoria financeira tende acontecer. Amor, vida sentimental em alta.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você é generoso por natureza, mas cuidado para alguém tirar partido disso e lhe explorar. Não deixe que um imprevisto o desanime. Corra atrás do que deseja, pois só os fortes vencem. Finanças, melhora gradativa neste setor. Amor: romance em alta.