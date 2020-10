ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: você poderá contar com ótimos resultados nos seus empreendimentos. Amor: nada poderá ser melhor que estes dias. Sem fazer nada de especial, amores e afins tomam os rumos desejados e os senões vão desaparecendo pouco a pouco. Cor: bege. Número: 04.

TOURO (21/4 a 20/5)

Amor: cuidado para não ferir a sensibilidade da pessoa amada. Preste mais atenção às pessoas com quem se relaciona. Procure qualidade para suas amizades e reflita sobre seus interesses. Valorize a união. O clima em família estará mais agradável. Número: 7.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Se você agir e falar bem intencionadamente no amor, a felicidade o seguirá. Tenha uma fisionomia radiosa e atrairá muita alegria. Você tem possibilidades infinitas de progredir em qualquer setor da sua vida. Mantenha-se receptivo ao ambiente. Sucesso!

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Aproveite para se divertir e conhecer novos ares. Muitas mudanças e movimentos estão previstos para os próximos dias. Fique alerta! Pense muito bem no que diz, pois pode se arrepender. Bom momento no campo profissional. Cor: laranja escuro. Número: 13.

LEÃO (22/7 a 22/8)

As capacidades mentais podem estar ampliadas. Sendo assim, há melhor uso da linguagem e as palavras fluem livremente. É tempo de trocar informações, auxiliando o intercâmbio de ideias. Deixe os erros do passado para trás. Período favorável e próspero. Número: 16.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É óbvio que todos querem crescer na vida e se tornarem respeitados(as), mas seu signo normalmente não se preocupa tanto com os olhares alheios. Contudo, nesta fase as atenções estão voltadas para você. Faça seu trabalho. Bom período para se acertar no amor.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Amor: assuma novos e sérios compromissos na vida afetiva. Trabalho: bom para seus projetos. Terá oportunidade de aumentar seus recursos. Muita facilidade para se comunicar com as pessoas a sua volta. Bom momento no campo sentimental. Cor: violeta.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Trabalho: sua comunicação está mais que favorecida. Aprimore conhecimentos, leia viaje, faça negócios, implante um novo projeto, que tal? Mas tudo bem planejado. Cor: verde-claro. Número: 19.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

No plano profissional, você não deve dar ouvidos às candinhas da vida. Trate de dizer que é de sua obrigação, cumpra com os seus compromissos, para poder lutar pelo que realmente quer, para ter tudo aquilo que sempre desejou. Lute por seus direitos. Número: 22.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. O momento é bom para estabelecer vínculos e contatos, já que Lua e Saturno se associam em sua área de relacionamentos. No amor, novidades. Saúde boa. Cor: vinho. Número: 25.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sua vida profissional está recebendo ótimas vibrações, seu trabalho será reconhecido e muito elogiado, o que é excelente para a sua autoestima. Os nativos deste signo que estiverem desanimado, verão voltar o otimismo e a alegria, acreditarão novamente na vida.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Olho vivo! Hora de trabalhar arduamente. Não vai haver moleza no seu trabalho nesta semana. É bem possível, inclusive, que o chefe pegue no seu pé dizendo que precisa de mais suor e dedicação. Faz parte. Apenas faça o que precisa e continue torcendo pelo futuro aumento. Paciência.