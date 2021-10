ÁRIES (21/3 a 20/4)

Negócios que não avançavam tomarão rumo certo. Negociações proporcionarão bons lucros. Vida social: momentos de intensa alegria serão proporcionados pelos amigos. No amor, não poupe carinho a quem você ama. Felicidade não se compra, se divide!

TOURO (21/4 a 20/5)

O dia ressalta o seu lado mais ambicioso. Vai batalhar para conseguir o que almeja com muita disposição e garra. Nas finanças, tendência de crescimento financeiro. No amor, você saberá envolver a pessoa amada e torná-la mais apaixonada por você.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Terá que se dedicar mais ao trabalho, pois nesses dias pintarão novos negócios. Nas finanças, chegou o seu momento de faturar mais e aumentar sua conta bancária. No amor, domine o orgulho para não ter nenhum problema amoroso. Seja flexível.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Começa uma fase de intensas demandas, mas, para não comprometer suas energias, será bom equilibrar tarefas e responsabilidades. Nas finanças, nesse período, trabalhos extras podem aumentar sua poupança! No amor, cultive a paz interior e da família, também!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Bom momento astral. Canalize a criatividade para direcionar os seus recursos em prol dos seus interesses profissionais. Nas finanças, boas vibrações astrais contribuirão para o seu desenvolvimento financeiro. No amor, uma declaração alegrará o seu dia.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Uma poderosa energia astral poderá lhe dar percepção para descobrir novos negócios. Você tende a crescer na sua área de atividade, pois recebe ajuda dos astros. Nas finanças, tudo deverá fluir para sua prosperidade. No amor, clima de paz e amor.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A vida profissional ganha destaque e sua carreira começa deslanchar. Você usufruirá inspiração realizadora e fará maravilhas no seu serviço. Nas finanças, poderá crescer na sua atividade e financeiramente. No amor, Vênus assinala momentos felizes a dois.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure treinar a mente para de forma otimista ela idealizar grandes coisas. Quem sairá ganhando é você, pois o que ela fizer de grandioso irá lhe projetar profissional mente. Nas finanças, situação estável. No amor, não confunda amizade com amor.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Projetos promissores devem ser colocados em prática. Não retarde o que promete ter êxito em curto espaço de tempo. Abrace o imediatismo e não se arrependerá. Nas finanças, possível sucesso financeiro. No amor, ótimo momento na vida amorosa.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, você pode ficar dividido entre as tarefas do dia a dia e a vontade de descansar. Busque o equilíbrio para não se estressar. Nas finanças, sua lucratividade poderá aumentar na medida do que trabalhar. No amor, solteiros, um novo amor pode surgir.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Deixe suas ideias fluírem naturalmente. Urano e a Lua comandam a criatividade. Isso aumenta sua inspiração para realizar coisas até inéditas. Mãos a obra! Nas finanças, ganhará mais com trabalhos brilhantes. No amor, romance em alta e coração feliz.

PEIXES 20/2 a 20/3)

Nesse momento, você está mais objetivo e fica mais fácil saber o que quer e correr atrás do que deseja. Nas finanças, um toque de refinamento no seu trabalho poderá lhe conduzir ao sucesso financeiro. No amor, afeto não tem preço. Apenas se troca!