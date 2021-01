ÁRIES (21/03 a 20/04)

Nada de individualismo nesse bom momento de trabalho coletivo. Produtividade será maior se o serviço for feito em conjunto. Nas finanças, boas parcerias gerarão lucros acima do normal. No amor, dedique-se intensamente à quem de fato lhe faz feliz.

TOURO (21/04 a 20/05)

Você está feliz com a vida. Enxerga beleza até onde parece não existir. E se destaca pela maneira prática e prazerosa como realiza suas tarefas. Finanças: às suas ações profissionais renderão muita grana. No amor, romance e felicidade marcarão seu dia.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Procure ver o bem e estará escolhendo o caminho do Criador. Tudo que nos acontece será para melhorar o nosso “eu”. Portanto, não reclame do que não deu certo. Nas finanças, possível, melhora financeira. No amor, mantenha as emoções sob controle.

CÂNCER (21/06 a 22/07)

Você tende resistir as mudanças imprevistas, mas fique certo que serão para o seu bem. Cuidado para não agir de maneira imprudente e abalar a sua boa reputação profissional. Finanças: respeite seus limites financeiros. No amor, fase de alegrias.

LEÃO (23/07 a 22/08)

Você tende a resistir aos seus pressentimentos, mas procure perceber o que eles trazem de positivo. Saiba que as mudanças sempre trazem bons resultados. Finanças: elas caminham na direção da prosperidade. No amor, fase de muita afetividade.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Respeite as pessoas do mesmo jeito como gosta de ser respeitado. Isso sempre melhora qualquer convivência. No momento, só existe espaço para quem gosta de sintonia. Finanças: situação estável. No amor, mantenha afetividade no romance.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Conflitos de interesses podem prejudicar sua reputação profissional. Use flexibilidade e bons acordos mediarão questões conflitantes. O que é bom para um terá que ser bom para o outro. Finanças: bons negócios à vista! No amor, muita ternura na vida a dois.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Paz de espírito permite um dia muito produtivo na sua atividade. Finanças: sucesso marcará seus empreendimentos. Plutão, regente deste signo, acena caminhos livres para elevação financeira. No amor, uma situação inesperada lhe deixará surpreso (a).

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Ótimo momento astral. Invista nos seus objetivos, pois a sorte está a seu favor. Júpiter, regente deste signo, conspira para seu desenvolvimento profissional. Mexa-se! Nas finanças, seus negócios vão melhorar muito. No amor, sucesso amoroso.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Momento favorável a investimento de curto prazo, os imobiliários são os merecem mais atenção, pois pode haver falsas vantagens. Olho vivo! Nas finanças, desconfie dos investimentos rendosos demais. No amor, possível realização amorosa. Que bom!

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Não sobrecarregue a si mesmo, apenas faça o que lhe compete e já estará de bom tamanho, pois estresse lhe ronda. Nas finanças: pequenos serviços se tornarão mais rendosos. No amor, chances de conquistas amorosas.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Sua extrema ambição fará você correr atrás de seus objetivos. Nada irá impedi-lo de alcançar suas metas e progredir. Nas finanças, pode pintar boas propostas de negócios promissores. No amor, felicidade vai entrar de vez na sua vida. Sucesso no amor!