ÁRIES (21/3 a 20/4)

Terá motivação para colocar seus planos em ação, pois sente que as coisas começam a melhorar e que suas iniciativas tendem alcançar êxito. Nas finanças, perspectiva de melhoria financeira está no ar! Invista! No amor, certezas de felicidade na vida dois.

TOURO (21/4 a 20/5)

Abrace as oportunidades que surgir, pois o momento é de prosperidade, mas terá que saber aproveitar a chance que pintar. Nas finanças, muita disposição para trabalhar e ainda maior para ganhar dinheiro! No amor, chance de conquistar quem ama.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Os vínculos sociais e profissionais merecem maior atenção, pois deles partirão as suas chances de grandes negócios ou até mesmo, de boas parcerias. Nas finanças, elas vão melhorar de acordo com suas ações. No amor, a fase favorece namoros e noivados.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Sua visão de vida se torna enriquecedora, já que ela tende a revelar coisas que fugiam aos seus conhecimentos. O momento favorece união de ideias entre os seus amigos de confiança. Nas finanças, período de situação estável. No amor, felicidade ruma para seu lar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Você se mostra mais seletivo quanto as suas amizades, pois já está farto de grandes ingratidões e deseja só conviver com pessoas sinceras. Nas finanças, corra atrás de seus interesses para poder melhorar suas finanças. No amor, muita harmonia no lar.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Dinamismo em alta. Ótimo momento para deslanchar sua atividade e prosperar e ficar mais perto da sua realização profissional. Nas finanças, sua situação econômica deve melhorar na medida de suas ações. Amor: quem tem vida conjugal estará muito feliz.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Momento de mudanças. Você vislumbra meios para mudar sua vida para melhor, pois enxerga alternativa para isso. Aproveite para fazer tudo o que precisa. Nas finanças, possibilidade de ganhar dinheiro com pequenos negócios. No amor, clima de romance.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Momento de abertura profissional. Caminhos abertos para parcerias e associações. A fase estimula a fazer aquilo que lhe realiza! Defenda seu ponto de vista, mas sem desprezar o dos outros. Finanças em alta. No amor, um novo romance pode ter início.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Sua objetividade é trazida à tona. Bom momento para conquistar o que quer. Esteja aberto para novas parcerias, pois pessoas interessantes podem surgir. Nas finanças, defenda seus interesses respeitando o dos outros. No amor, plena felicidade a dois.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você se sente repleto de criatividade, momento perfeito para fazer inovações nas suas atividades. Nas finanças, nesse período direcione a sua habilidade para fazer negócios mais lucrativos. No amor, nutra laços de fraternidade com parentes e procure curtir a presença deles.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Você estará mais otimista e tudo que pretende fazer contará com muita positividade e ficará mais fácil de se concretizar. Nas finanças, os ventos sopram a seu favor, e bons negócios tende aumentar sua poupança! No amor, plena felicidade no setor amoroso.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Seu senso de valor está evidente. Excelente momento para solucionar carências de cunho material. Diversão: reunião com os amigos tendem a ser muito gratificante. No amor, procure estar ao lado de quem gosta de você e se afaste de que não gosta, viu?