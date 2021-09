ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você sente a necessidade de buscar algumas soluções pontuais. Busque meditar e entender melhor o turbilhão que envolve você. São renovações necessárias para lhe proporcionar muitas alegrias! Bom momento no campo financeiro.

TOURO (21/4 a 20/5)

Terá que se empenhar mais por suas metas. Depois, contará com a sorte e pode ter uma ótima oportunidade de faturar. Lembre-se de que primeiro é preciso ganhar dinheiro para só depois poder fazer compras sem medo. Bom momento no campo social.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Terá que mudar um plano, ou, pelo menos, aceitar a opinião de uma amiga para chegar ao sucesso, não banque o dono da verdade. Tome cuidado com as paixões repentinas, só o amor verdadeiro será favorecido. Momento de concretização de sonhos e aspirações.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Sucesso nos trabalhos relacionados com saúde, esporte e educação. Uma transação comercial pode passar por uma ligeira fase. Você receberá ajuda de pessoa mais velha. Nesse período, procure analisar mais detalhadamente aquilo que lhe interessar em termos financeiros.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Com dedicação você conseguirá o que quer. Sua comunicação é intensificada nessa fase, o que fortalece a argumentação e traz oportunidades. Momento de expansão social e profissional. Projeção social Bom momento no campo sentimental.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Chance de expandir horizontes e alcançar o sucesso. Valerá muito a pena se dedicar à conquista de melhorias financeiras. A vitória só depende de sua sensibilidade e inteligência para agir no momento certo. Bom momento no campo espiritual.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Clima protegido para um novo romance pintar, inclusive com amor. Trabalho: nada de competir, iniciar projetos ou reivindicar. Apenas coloque a vida em ordem nesse período. Bom momento no campo profissional e financeiro. Sorte no amor.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O período favorece o recolhimento, a acumulação de energias para uma ação posterior. Disposição receptiva e também fecunda, tudo o que cai na rede é rapidamente aproveitado ou rejeitado de uma vez. Período muito favorável para a sua vida profissional.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Boa oportunidade de ganhar dinheiro e defender o seu patrimônio. Deve entretanto, tomar cuidado com lobos em pele de cordeiro e principalmente se afastar das pessoas muito difíceis ou misteriosas. Prefira tomar decisões a partir de suas próprias ideias.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você vive uma época de abertura para o sucesso profissional e social. Então, saia mais e interaja com as pessoas de seu círculo de amizades. No decorrer dos dias, você deve buscar a companhia de pessoas de alto astral. Você passa por um bom momento no campo profissional.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Oportunidades de trabalho sérias e confiáveis prenunciando um futuro de sucesso e realizações. Confie na sua força de vontade e no trabalho; pense no futuro e não se esqueça de que com persistência, e tenacidade é que você sempre consegue tudo que deseja.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Nesta fase, se não estiver feliz com sua situação profissional, poderá partir em busca da civilização. Momento de grandes possibilidades em sua vida profissional. Existem oportunidades de ascender, mas elas, podem surgir de modo discreto.