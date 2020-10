ÁRIES (21/3 a 20/4)

Hoje você pode contar com o apoio de Marte, regente deste signo para conseguir mais oportunidades na sua área profissional. O comércio geral e artes, estão favorecidos. O momento financeiro promete bons lucros. No amor, a Lua favorece novos romances.

TOURO (21/4 a 20/5)

Terá que lutar muito para atingir seus objetivos. O dia não oferece facilidade para concluir suas tarefas, portanto se empenhe mais para ter uma razoável produtividade. Dinheiro: poderá ganhar menos do que merece. No amor, pode pintar um novo amor.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Seu magnetismo está em alta. A Lua Aumenta seus projetos de vida e popularidade com os amigos e os colegas de trabalho. Vida social promete novidades. Dinheiro: poderá lucrar com uma nova parceria. No amor, vida afetiva agitada. Seja flexível.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, você terá facilidade para atrair aliados para os seus projetos. No trabalho, a união será o segredo para alcançar suas metas. Na vida social, você vai esbanjar boas conversas. Dinheiro: poderá ter uma boa ideia e ganhar muita grana. No amor, a intimidade vai esquentar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Nessa fase, terá muita inspiração e descobrirá novas maneiras de expandir suas atividades. O Sol, abrirá os seus horizontes. Progresso à vista! Dinheiro: Tudo indica que vai faturar mais. No amor, charme e magnetismo atrairão novos amores.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Finalize suas tarefas com eficiência, pois seus trabalhos vão trazer fama e muito reconhecimento. Vida social: com sua lábia e encanto você será destaque na sua elite. Dinheiro: sucesso financeiro. No amor, alguém poderá balançar o seu coração.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Aposte na boa produtividade do seu trabalho, pois ótimos recursos financeiros virão por intermédio do que produzir com eficiência. Dinheiro: poderá ganhar acima do esperado se tiver disposição para correr atrás de seus interesses. No amor, vida afetiva agitada.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua vontade de difundir o seu trabalho para todos os lados estará mais aflorada neste período, mas cuidado para se estressar. Movimente-se e aposte no sucesso. Dinheiro: parece que grana achará o seu endereço! Sorte nos negócios. No amor, seja mais gentil com quem te ama, viu?

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Júpiter, regente deste signo, assinala que o dia pode ser bastante produtivo se você se empenhar mais na sua atividade. Vida social: passará momentos agradáveis com os amigos. Dinheiro: progresso financeiro. No amor, um sonho poderá virar realidade.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Sua intimidade emocional é constante, mas em alguns momentos você vai ter de abrir mão de suas certezas para que possa desfrutá-la com intensidade. Dinheiro: nesse período, você saberá equilibrar ganhos e gastos. No amor, em breve poderá pintar uma paixão arrebatadora.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Os astros estão protegendo seus interesses, pois a bela disposição astral, favorece o trabalho e a produtividade. Dinheiro: poderá fazer ótimos negócios e ganhar muita grana. No amor, não imponha nada. Deixe a vida amorosa seguir seu curso natural.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A criatividade deverá ocupar o primeiro lugar no seu guia de realizações profissionais e de suas ações neste dia. Trabalho tende a ser bastante produtivo. Dinheiro: seus esforços serão bem recompensados. No amor, sua vida amorosa promete surpresas.