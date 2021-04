ÁRIES (21/3 a 20/4)

Deixe a esperança e o otimismo tomar conta do seu humor. Só assim conquistas e vitórias farão parte da rotina. Dedique-se ao máximo a profissão e ganhará uma promoção. A lua amplia sua percepção acerca de suas recentes experiências no campo de trabalho.

TOURO (21/4 a 20/5)

Pense um pouco mais antes de agir. Às vezes, agir por impulso, pode colocar todo um trabalho a perder. Portanto, faça o favor de usar mais sua mente para tomar decisões. No mais, aproveite para meditar. Seja persistente na batalha pelo sucesso. Número: 3.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. As relações com os colegas de trabalho deverão estar mais fáceis e harmoniosas dando uma trégua para a competição e a rivalidade. Dê um sorriso sincero, mesmo para os rivais.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Você vai ficar irresistível, você vai transformar os momentos a dois em sonhos inesquecíveis de paixão e aventura. Caso esteja só, poderá conhecer alguém especial. Mas cuidado, não crie muitas expectativas. É importante relaxar… e curtir as novidades. Número: 6.

LEÃO (22/7 a 22/8)

É tempo de viver com mais intensidade. Você terá mais segurança a respeito de seus objetivos. Você tende a fazer melhores escolhas e usar sua criatividade em seu favor. Conquiste as pessoas. Ótimo astral. Aproveite para canalizar as energias na sua realização.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É tempo de abrir o coração para partilhar com as pessoas o que há de mais generoso no seu modo de ser. Deixe o que os outros pensam de lado e ame o esquema aprovado pelo coração para ter quem a interessa ao seu lado. Uma fase renovadora se passa em sua espiritualidade.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você está mais flexível para lidar com suas obrigações diárias. Você sente prazer pelo que faz em seu trabalho e pode usar melhor sua criatividade. Assuma as rédeas de sua vida e pare de culpar os outros por suas frustrações. Vá a luta e busque o melhor. Cor: bege. Número: 9.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Os astros estão trazendo paz e alegria para a sua alma. Você está generoso e confiante, numa relação de amor com o mundo. Muitas ideias na cabeça e esperança no coração. Procure registrar este estado de espírito em atos concretos. Cor: violeta. Número: 12.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. Período de muita sorte. As vantagens estão direcionadas para você. Momento muito favorável a todas as atividades coletivas, filantropia e práticas religiosas. Cor: havana. Número: 15.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A busca pela felicidade nem sempre é um caminho fácil a ser percorrido. Portanto, livre-se da insegurança e pare de se apegar a bobagens. Trabalhar o ego e mudar as atitudes lhe farão um bem enorme nesse período. Momento estimulante em sua área familiar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A disposição atual dos astros lhe trará capacidade de tirar proveito do que você está passando. Serão de aprendizado para o futuro, aumentar a sua coragem e autoestima. Aproveite para reciclar as ideias. Bom momento no campo espiritual. Número: 18.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar Virgem. Regente: Netuno. Ao permitir a colaboração das pessoas, certamente haverá menos pressão e maior rendimento. É tempo de ceder lugar para os outros ajudarem nos desafios. Número: 21.