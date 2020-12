ÁRIES (21/3 a 20/4)

Terá grande vontade de ousar e expandir o seu trabalho ou negócio. Não se espante com esse súbito desejo, é que marte, regente deste signo, está lhe conferindo uma dose extra de coragem para correr atrás de prosperidade. No amor, romance no ar!

TOURO (21/4 a 20/5)

No aspecto profissional, é hora de agir no sentido de tornar o seu trabalho melhor e mais competitivo. Acredite na sua criatividade e mostre o seu potencial realizador! Poderá fazer maravilhas. Tente! No amor, com sua simpatia conquistará corações.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O que sempre quis realizar, agora é possível, pois seus caminhos estão abertos e a sua criatividade em alta. Progresso profissional à vista! Dinheiro: possibilidade de bons negócios e mais dinheiro! No amor, os ventos sopram para romances felizes!

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Negócios envolvendo muito dinheiro merecem atenção redobrada nesse período, pois não faltarão espertinhos por aí, prontos para dar o bote no seu bolso! Olho vivo! Finança: sucesso financeiro à vista! No amor, harmonia e compreensão farão a felicidade deslanchar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Maior planejamento é tudo o que você precisa para deslanchar o seu trabalho. O Sol vai lhe dar a luz que precisa para te iluminar para o caminho da prosperidade! O melhor está a seu caminho! No amor, momentos felizes contagiarão a vida a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure equilibrar sua vida financeira, não faça gasto excessivo. Os astros pedem mais cautela na hora de investir o seu dinheiro para não cair numa furada. Pesquise mais os mercados financeiros, viu? No amor, uma pessoa poderá despertar o seu coração.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Pouco dinheiro e muita experiência é a sua realidade atual. Isso lhe forçará trabalhar mais para tentar ganhar mais. A experiência que foi adquirida na fase de pouco lucro lhe ajudará crescer. No amor, desconfiança some e felicidade aparece. Paz à vista!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O seu foco estará centrado na vida profissional e na imagem que deseja passar para as outras pessoas. O seu objetivo e conseguir prosperidade na sua área de atuação e mostrar a imagem de pessoa competente. No amor, ceda mais e ganhe muito afeto.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Autoconfiança é o que precisa transmitir para as pessoas que tem interesses iguais aos seus. Sua imagem de competente, poderá lhe trazer ótimos resultados no setor financeiro. No amor, vai bater bons papos na companhia de amigos mais chegados.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O caminho para chegar ao céu é longo, mas você conseguirá abreviá-lo caso seja muito compreensivo e bondoso com as demais pessoas. Essa dica mostra como o amor é divino. Só os justos recebem a luz do criador. No amor, a paz e a alegria estarão no seu lar nesse período.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sua vida financeira melhorará se você se acomodar menos e agir mais. O sucesso sempre é alcançado por quem corre atrás de objetivos promissores. Na vida social, você, fará sucesso. No amor, possíveis romances e conquistas amorosas no ar!

PEIXES (20/2 a 20/3)

Netuno assinala, que essa é uma fase de ajustes para uma melhor convivência com as pessoas. Procure compreender as dificuldades das pessoas e ajudá-las, na medida do possível. No amor: aproveite esse dia, para passear e se divertir com seus familiares.