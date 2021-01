ÁRIES (21/3 a 20/4)

Com mais dedicação e força de vontade conseguirá atingir seus objetivos. Momento favorável deslanchar carreira profissional. Finanças: você estará bastante criativo e poderá ganhar mais dinheiro. No amor, bom momento para vida afetiva e conjugal.

TOURO (21/4 a 20/5)

Muita disposição para dar continuidade a tarefas atrasadas e as colocar em dia. Nas finanças, haverá melhora e poderá até faturar um dinheiro extra. Diversão: divirta-se, mas sem gastar demais, viu? No amor, favorável para iniciar um romance.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Dia indicado para colocar ordem em seu trabalho e tornar a execução dele mais fácil. Finanças: conseguirá bons resultados com pequenos negócios, pois não precisam de investimento pesado. No amor, clima romântico: expectativa de imensa felicidade.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, uma excelente oportunidade profissional tende a surgir de onde você menos espera. Pesquise o mercado de trabalho e o que você espera pode estar lá. Nas finanças, sua situação econômica tende melhorar. No amor, muita satisfação na vida a dois.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tire proveito do que não deu certo na sua vida e não repita os mesmos erros. Nas finanças, existe chance de progresso nas suas atividades, mas terá que ser mais flexível na hora de negociar. No amor, satisfação plena no relacionamento.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Atitudes impensadas podem gerar tumulto e prejudicar o rendimento do seu trabalho. Não deixe que problemas externos afetem o seu lado emocional. Nas finanças, pense bem antes de fechar um negócio. Amor: vida familiar merece maior atenção. Calma!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Alto rendimento na sua atividade é possível se você se dedicar mais ao que faz. Não se desvie do seu objetivo e chagará lá! Diversão? Só depois que você cumprir com suas obrigações. Nas finanças, situação regular. No amor, clima de muita paixão.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você estará cheio de ideias, mas lembre-se: que mais vale uma boa ação que um milhão de ideias. O que conta ponto é agir em prol do objetivo. Nas finanças, se você for mais atuante na sua atividade poderá prosperar. No amor, clima de romance.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Bom momento para tratar de assuntos que envolvam muito dinheiro, pois você está muito perspicaz e isso facilitará fazer acordos promissores. Nas finanças, negócios vantajosos em alta. No amor, notícia de uma pessoa querida trarão muitas alegrias.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você consegue discernir o que é bom para você, mas nesse momento você pode vacilar e não ver as coisas como elas são e lhe acarretar problemas. Nesse período, conte até dez antes de fechar um negócio, viu? Nas finanças, segure o seu dinheiro! Amor: romance em alta.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O que não funcionava bem, agora pode entrar no rumo certo e dar um maior ritmo de produtividade nas suas atividades, pois forças negativas se afastam e prosperidade se aproxima. Nas finanças, progresso chegando! No amor, felicidade a caminho!

PEIXES (20/2 a 20/3)

O que estava empacado vai tomar um novo ritmo e caminhar para o progresso, pois boas energias vindas de Netuno e Júpiter farão suas atividades deslancharem. Mexa-se! Nas finanças, êxito financeiro à vista! No amor, felicidade está próxima de você!